https://ria.ru/20240814/delo-1966189179.html

СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми

СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми - РИА Новости, 14.08.2024

СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми

Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после данных об избиении пьяным мужчиной мальчика в Перми, сообщило региональное управлении СК РФ. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:15

2024-08-14T16:15

2024-08-14T16:15

следственный комитет россии (ск рф)

россия

свердловский район

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после данных об избиении пьяным мужчиной мальчика в Перми, сообщило региональное управлении СК РФ. Ранее краевое ГУМВД проинформировало, что сотрудники полиции начали проверку после жалобы пермячки, сообщившей об избиении пьяным мужчиной ее 14-летнего сына. Мальчик гулял на улице с собакой. Инцидент произошел в ЖК "Авиатор" в Перми. "По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240811/ramenskoe-1965551702.html

россия

свердловский район

пермь

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следственный комитет россии (ск рф), россия, свердловский район, пермь, происшествия