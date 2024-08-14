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СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми
СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми - РИА Новости, 14.08.2024
СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми
Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после данных об избиении пьяным мужчиной мальчика в Перми, сообщило региональное управлении СК РФ. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:15
2024-08-14T16:15
2024-08-14T16:15
следственный комитет россии (ск рф)
россия
свердловский район
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 14 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после данных об избиении пьяным мужчиной мальчика в Перми, сообщило региональное управлении СК РФ. Ранее краевое ГУМВД проинформировало, что сотрудники полиции начали проверку после жалобы пермячки, сообщившей об избиении пьяным мужчиной ее 14-летнего сына. Мальчик гулял на улице с собакой. Инцидент произошел в ЖК "Авиатор" в Перми. "По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
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россия
свердловский район
пермь
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следственный комитет россии (ск рф), россия, свердловский район, пермь, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Свердловский район, Пермь, Происшествия
СК завел дело на мужчину, избившего подростка в Перми
СК РФ завел дело на мужчину, избившего подростка с собакой в Перми