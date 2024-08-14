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Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.08.2024
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00:12 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/deeskalatsiya-1966052598.html
Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке
Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.08.2024
Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке
Россия призывает СБ ООН "сообщал подумать", как деэскалировать обстановку в Газе и ближневосточном регионе, если для этого нужен визит членов Совета "на земле", РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:12
2024-08-14T00:12
в мире
россия
израиль
дмитрий полянский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
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ООН, 14 авг – РИА Новости. Россия призывает СБ ООН "сообщал подумать", как деэскалировать обстановку в Газе и ближневосточном регионе, если для этого нужен визит членов Совета "на земле", то его необходимо провести, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Призываем Совет не идти на поводу Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки, и вновь сообща подумать, какие меры Совет Безопасности мог бы принять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. Если для этого необходим визит Совета Безопасности на земле, то его нужно провести", – сказал Полянский на заседании СБ ООН по Газе. Российский дипломат отметил, что Ближний Восток должен быть приоритетным направлением для визитов Совета, "которые не должны превращаться в политический туризм в комфортных локациях". "Иначе складывается странная ситуация, когда мы все ожидаем от профильных подразделений секретариата активного присутствия в зоне конфликта и выполнения их мандатов в условиях, сопряженных с рисками для их жизни, а сами, заседая в Нью-Йорке, довольствуемся информацией из их докладов и открытых источников", – добавил зампостпреда.
https://ria.ru/20240813/gaza-1966047021.html
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в мире, россия, израиль, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, совет безопасности оон
В мире, Россия, Израиль, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Совет Безопасности ООН
Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке

Полянский: Россия призывает СБ ООН подумать, как деэскалировать ситуацию в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 14 авг – РИА Новости. Россия призывает СБ ООН "сообщал подумать", как деэскалировать обстановку в Газе и ближневосточном регионе, если для этого нужен визит членов Совета "на земле", то его необходимо провести, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Призываем Совет не идти на поводу Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки, и вновь сообща подумать, какие меры Совет Безопасности мог бы принять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. Если для этого необходим визит Совета Безопасности на земле, то его нужно провести", – сказал Полянский на заседании СБ ООН по Газе.
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Российский дипломат отметил, что Ближний Восток должен быть приоритетным направлением для визитов Совета, "которые не должны превращаться в политический туризм в комфортных локациях".
"Иначе складывается странная ситуация, когда мы все ожидаем от профильных подразделений секретариата активного присутствия в зоне конфликта и выполнения их мандатов в условиях, сопряженных с рисками для их жизни, а сами, заседая в Нью-Йорке, довольствуемся информацией из их докладов и открытых источников", – добавил зампостпреда.
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В миреРоссияИзраильДмитрий ПолянскийООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаСовет Безопасности ООН
 
 
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