https://ria.ru/20240814/deeskalatsiya-1966052598.html

Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке

Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.08.2024

Россия призвала СБ ООН к деэскалации на Ближнем Востоке

Россия призывает СБ ООН "сообщал подумать", как деэскалировать обстановку в Газе и ближневосточном регионе, если для этого нужен визит членов Совета "на земле", РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:12

2024-08-14T00:12

2024-08-14T00:12

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россия

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дмитрий полянский

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ООН, 14 авг – РИА Новости. Россия призывает СБ ООН "сообщал подумать", как деэскалировать обстановку в Газе и ближневосточном регионе, если для этого нужен визит членов Совета "на земле", то его необходимо провести, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Призываем Совет не идти на поводу Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки, и вновь сообща подумать, какие меры Совет Безопасности мог бы принять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. Если для этого необходим визит Совета Безопасности на земле, то его нужно провести", – сказал Полянский на заседании СБ ООН по Газе. Российский дипломат отметил, что Ближний Восток должен быть приоритетным направлением для визитов Совета, "которые не должны превращаться в политический туризм в комфортных локациях". "Иначе складывается странная ситуация, когда мы все ожидаем от профильных подразделений секретариата активного присутствия в зоне конфликта и выполнения их мандатов в условиях, сопряженных с рисками для их жизни, а сами, заседая в Нью-Йорке, довольствуемся информацией из их докладов и открытых источников", – добавил зампостпреда.

https://ria.ru/20240813/gaza-1966047021.html

https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html

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в мире, россия, израиль, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, совет безопасности оон