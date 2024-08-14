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Буркина-Фасо сравнила российских и французских инструкторов - РИА Новости, 14.08.2024
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18:38 14.08.2024 (обновлено: 18:55 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/burkina-faso-1966250033.html
Буркина-Фасо сравнила российских и французских инструкторов
Буркина-Фасо сравнила российских и французских инструкторов - РИА Новости, 14.08.2024
Буркина-Фасо сравнила российских и французских инструкторов
Буркина-Фасо высоко оценивает российских инструкторов в сравнении с французскими, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:38
2024-08-14T18:55
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Буркина-Фасо высоко оценивает российских инструкторов в сравнении с французскими, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. "Мы видели, что часто в этом партнерстве (с французской стороной - ред.) существует большой разрыв между тем, что было сказано, и тем, что было сделано", - поделился министр. "Если я имею дело с кем-то, кто приходит учить меня, но имеет более низкий уровень, чем я, чему вы хотите, чтобы я научился? Российские инструкторы приносят нам что-то новое. Речь идет о том, как вести боевые действия, о российской военной доктрине. Это преимущество, которое нас очень обогатило", - отметил он. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в июне сообщал, что число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо, где 4 июня находился с визитом замглавы минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров, будет расти.
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буркина-фасо, россия, форум "армия — 2024", в мире, франция
Буркина-Фасо, Россия, Форум "Армия — 2024", В мире, Франция
Буркина-Фасо сравнила российских и французских инструкторов

Министр обороны Кулибали: Буркина-Фасо высоко оценивает российских инструкторов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНа Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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На Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Буркина-Фасо высоко оценивает российских инструкторов в сравнении с французскими, заявил в интервью РИА Новости министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.
"Мы видели, что часто в этом партнерстве (с французской стороной - ред.) существует большой разрыв между тем, что было сказано, и тем, что было сделано", - поделился министр.
"Если я имею дело с кем-то, кто приходит учить меня, но имеет более низкий уровень, чем я, чему вы хотите, чтобы я научился? Российские инструкторы приносят нам что-то новое. Речь идет о том, как вести боевые действия, о российской военной доктрине. Это преимущество, которое нас очень обогатило", - отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в июне сообщал, что число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо, где 4 июня находился с визитом замглавы минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров, будет расти.
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