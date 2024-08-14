МИД Британии осудил визит израильского министра на Храмовую гору
МИД Британии назвал визит Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору провокацией
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выступил в соцсети X с осуждением визита министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира к Святым местам Иерусалима.
"Великобритания решительно осуждает намеренно провокационный визит министра Бен-Гвира к Святым местам Иерусалима. Подобные действия подрывают роль Иорданского Хашимитского Королевства как хранителя этих мест, а также давние договоренности о статусе-кво", - написал министр.
Он отметил, что все стороны должны сосредоточиться на немедленном прекращении огня, освобождении заложников и восстановлении стабильности в ближневосточном регионе.
Во вторник Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти в войне с палестинским движением ХАМАС до конца. Также он заявил, что Израиль движется к тому, чтобы разрешить евреям молиться на Храмовой горе. При этом премьер страны Биньямин Нетаньяху отверг слова Бен-Гвира о политике Израиля по Храмовой горе и заявил, что она не изменилась.
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Действия Бен-Гвира также уже осудили МИД Франции, Испании и ФРГ. Внешнеполитическое ведомство Египта назвало визит израильского министра на Храмовую гору нарушением международного права, а также исторического и правового статуса Иерусалима. По мнению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, выступление Бен-Гвира у мечети Аль-Акса было провокацией.
Статус-кво предполагает, что Израиль обеспечивает общий контроль над безопасностью Храмовой горы, в то время как Исламский вакф, мусульманский религиозный фонд, отвечает за повседневное управление и техническое обслуживание объекта. С точки зрения закона, иудеи и христиане могут подниматься на Храмовую гору в определенные часы определенных дней недели. Однако визиты политиков, особенно министра Бен-Гвира, зачастую вызывают серьезные обострения между Израилем и палестинцами.