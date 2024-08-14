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Британскому Минобороны серьезно урежут бюджет, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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03:39 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/britaniya-1966062700.html
Британскому Минобороны серьезно урежут бюджет, пишут СМИ
Британскому Минобороны серьезно урежут бюджет, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Британскому Минобороны серьезно урежут бюджет, пишут СМИ
Министерство обороны Великобритании ожидает серьезное урезание лейбористским правительством бюджетных средств, направляемых на модернизацию вооруженных сил,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:39
2024-08-14T03:39
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании ожидает серьезное урезание лейбористским правительством бюджетных средств, направляемых на модернизацию вооруженных сил, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в министерстве. "Гражданским служащим сообщили, что бюджетные средства, рассчитанные на научно-технологическое развитие (вооруженных сил - ред.), ожидает сокращение на примерно 20% в этом финансовом году, что составит сотни миллионов фунтов", - говорится в статье. По словам источника, из-за этого решения Великобритания рискует отстать в области оборонных инноваций как от "противников" в лице России и Китая, так и от США. Издание отмечает, что в результате принимаемых мер ведомство может потерять "сотни" рабочих мест и поставить под удар проект "Минерва" по выводу новых британских спутников в космос. В статье указывается, что сокращение бюджета минобороны страны произойдет в рамках инициативы лейбористского правительства по закрытию "дыры" в бюджете размером 22 миллиарда фунтов (28,3 миллиарда долларов), оставленной, по словам лейбористов, предыдущим консервативным правительством. Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз сообщила, что бюджет предыдущего правительства консерватора Риши Сунака включал "дыру" расходов на сумму в 22 миллиарда фунтов, которые не были финансово подкреплены. В связи с этим ее правительство намерено сократить госрасходы на 5,5 миллиардов фунтов в этом году и 8 миллиардов - в следующем. Министр при этом заверила, что ее правительство продолжит выполнять финансовые обязательства, однако, в отличие от предыдущего кабмина, они будут обеспечены в полном объеме.
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в мире, великобритания, россия, китай, риши сунак
В мире, Великобритания, Россия, Китай, Риши Сунак
Британскому Минобороны серьезно урежут бюджет, пишут СМИ

Telegraph: британское Минобороны ожидает серьезное сокращение бюджетных средств

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании ожидает серьезное урезание лейбористским правительством бюджетных средств, направляемых на модернизацию вооруженных сил, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в министерстве.
"Гражданским служащим сообщили, что бюджетные средства, рассчитанные на научно-технологическое развитие (вооруженных сил - ред.), ожидает сокращение на примерно 20% в этом финансовом году, что составит сотни миллионов фунтов", - говорится в статье.
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По словам источника, из-за этого решения Великобритания рискует отстать в области оборонных инноваций как от "противников" в лице России и Китая, так и от США. Издание отмечает, что в результате принимаемых мер ведомство может потерять "сотни" рабочих мест и поставить под удар проект "Минерва" по выводу новых британских спутников в космос.
В статье указывается, что сокращение бюджета минобороны страны произойдет в рамках инициативы лейбористского правительства по закрытию "дыры" в бюджете размером 22 миллиарда фунтов (28,3 миллиарда долларов), оставленной, по словам лейбористов, предыдущим консервативным правительством.
Ранее министр финансов Великобритании Рейчел Ривз сообщила, что бюджет предыдущего правительства консерватора Риши Сунака включал "дыру" расходов на сумму в 22 миллиарда фунтов, которые не были финансово подкреплены. В связи с этим ее правительство намерено сократить госрасходы на 5,5 миллиардов фунтов в этом году и 8 миллиардов - в следующем. Министр при этом заверила, что ее правительство продолжит выполнять финансовые обязательства, однако, в отличие от предыдущего кабмина, они будут обеспечены в полном объеме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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