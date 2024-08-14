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Суд начнет рассматривать дело Блиновской по существу 30 августа - РИА Новости, 14.08.2024
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19:37 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/blinovskaya-1966259569.html
Суд начнет рассматривать дело Блиновской по существу 30 августа
Суд начнет рассматривать дело Блиновской по существу 30 августа - РИА Новости, 14.08.2024
Суд начнет рассматривать дело Блиновской по существу 30 августа
Савеловский суд Москвы 30 августа приступит к рассмотрению дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:37
2024-08-14T19:37
елена блиновская
москва
общество
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 30 августа приступит к рассмотрению дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. "Суд провел предварительные слушания и назначил дело к рассмотрению по существу на 30 августа", - сказали в инстанции. Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Блиновская выскажет свое отношение к нему. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961756488.html
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елена блиновская, москва, общество
Елена Блиновская, Москва, Общество
Суд начнет рассматривать дело Блиновской по существу 30 августа

Суд Москвы 30 августа начнет рассматривать дело Блиновской по существу

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 30 августа приступит к рассмотрению дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд провел предварительные слушания и назначил дело к рассмотрению по существу на 30 августа", - сказали в инстанции.
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Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего Блиновская выскажет свое отношение к нему.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
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Елена БлиновскаяМоскваОбщество
 
 
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