https://ria.ru/20240814/blinovskaya-1966059787.html

Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда

Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда - РИА Новости, 14.08.2024

Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда

"Королева марафонов" Елена Блиновская не погасила долги перед приставам до начала рассмотрения своего дела в суде, следует из материалов дела, которые имеются в РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T02:52

2024-08-14T02:52

2024-08-14T02:52

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская не погасила долги перед приставам до начала рассмотрения своего дела в суде, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Савеловский суд Москвы в среду начнет рассмотрение дела Блиновской по существу. Согласно имеющимся данным, приставы хотят взыскать с "королевы марафонов" два исполнительских сбора по 1000 рублей. Кроме того, у нее имеется неоплаченный штраф от ГИБДД на 500 рублей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Затем они легализовали часть из указанных денег – всего 716 миллионов рублей. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240528/blinovskaya-1948885500.html

https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html

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происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский, гибдд мвд рф, россия