https://ria.ru/20240814/blinovskaya-1966059787.html
Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда
Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда - РИА Новости, 14.08.2024
Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда
"Королева марафонов" Елена Блиновская не погасила долги перед приставам до начала рассмотрения своего дела в суде, следует из материалов дела, которые имеются в РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T02:52
2024-08-14T02:52
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская не погасила долги перед приставам до начала рассмотрения своего дела в суде, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Савеловский суд Москвы в среду начнет рассмотрение дела Блиновской по существу. Согласно имеющимся данным, приставы хотят взыскать с "королевы марафонов" два исполнительских сбора по 1000 рублей. Кроме того, у нее имеется неоплаченный штраф от ГИБДД на 500 рублей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Затем они легализовали часть из указанных денег – всего 716 миллионов рублей. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240528/blinovskaya-1948885500.html
https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html
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происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, ГИБДД МВД РФ, Россия
Блиновская не погасила долги перед приставами до начала суда
"Королева марафонов" Блиновская не погасила долги перед приставам до начала суда
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская не погасила долги перед приставам до начала рассмотрения своего дела в суде, следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Савеловский суд Москвы
в среду начнет рассмотрение дела Блиновской по существу.
Согласно имеющимся данным, приставы хотят взыскать с "королевы марафонов" два исполнительских сбора по 1000 рублей. Кроме того, у нее имеется неоплаченный штраф от ГИБДД
на 500 рублей.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Затем они легализовали часть из указанных денег – всего 716 миллионов рублей. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас он находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.