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Суд продлил арест Блиновской на полгода - РИА Новости, 14.08.2024
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18:28 14.08.2024 (обновлено: 21:28 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/blinovskaya--1966248149.html
Суд продлил арест Блиновской на полгода
Суд продлил арест Блиновской на полгода - РИА Новости, 14.08.2024
Суд продлил арест Блиновской на полгода
Савеловский суд Москвы на полгода продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:28
2024-08-14T21:28
москва
елена блиновская
общество
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы на полгода продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, сообщили РИА Новости в суде."Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказали собеседники агентства.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство — он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.Блиновскую задержали в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961756488.html
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москва, елена блиновская, общество
Москва, Елена Блиновская, Общество
Суд продлил арест Блиновской на полгода

Суд Москвы продлил арест Елене Блиновской на полгода

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы на полгода продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказали собеседники агентства.
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По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство — он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
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