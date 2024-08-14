https://ria.ru/20240814/blinovskaya--1966248149.html

Суд продлил арест Блиновской на полгода

Суд продлил арест Блиновской на полгода - РИА Новости, 14.08.2024

Суд продлил арест Блиновской на полгода

Савеловский суд Москвы на полгода продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:28

2024-08-14T18:28

2024-08-14T21:28

москва

елена блиновская

общество

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Савеловский суд Москвы на полгода продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, сообщили РИА Новости в суде."Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказали собеседники агентства.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство — он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.Блиновскую задержали в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240724/blinovskaya-1961756488.html

https://ria.ru/20240725/blinovskaya-1961850170.html

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москва, елена блиновская, общество