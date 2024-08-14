https://ria.ru/20240814/blinovskaja-1966163919.html

Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал

Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал - РИА Новости, 14.08.2024

Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал

Посетителей суда попросили покинуть этаж, чтобы провести "королеву марафонов" Елену Блиновскую в зал, где будет слушаться ее дело, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:51

2024-08-14T14:51

2024-08-14T17:39

происшествия

москва

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посетителей суда попросили покинуть этаж, чтобы провести "королеву марафонов" Елену Блиновскую в зал, где будет слушаться ее дело, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы. "Граждане, на 10 минут надо освободить первый этаж. Можете выйти на перекур или подняться на второй этаж", - сказал судебный пристав. Суд в ближайшее время начнет предварительное слушание по делу, которое пройдет в закрытом режиме. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html

https://ria.ru/20240814/blinovskaya-1966059787.html

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происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский