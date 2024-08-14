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Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал - РИА Новости, 14.08.2024
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14:51 14.08.2024 (обновлено: 17:39 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/blinovskaja-1966163919.html
Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал
Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал - РИА Новости, 14.08.2024
Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал
Посетителей суда попросили покинуть этаж, чтобы провести "королеву марафонов" Елену Блиновскую в зал, где будет слушаться ее дело, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:51
2024-08-14T17:39
происшествия
москва
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посетителей суда попросили покинуть этаж, чтобы провести "королеву марафонов" Елену Блиновскую в зал, где будет слушаться ее дело, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы. "Граждане, на 10 минут надо освободить первый этаж. Можете выйти на перекур или подняться на второй этаж", - сказал судебный пристав. Суд в ближайшее время начнет предварительное слушание по делу, которое пройдет в закрытом режиме. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html
https://ria.ru/20240814/blinovskaya-1966059787.html
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происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал

Посетителей Савеловского суда попросили покинуть этаж, чтобы провести Блиновскую

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде. 14 августа 2024
Елена Блиновская в суде. 14 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде. 14 августа 2024
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посетителей суда попросили покинуть этаж, чтобы провести "королеву марафонов" Елену Блиновскую в зал, где будет слушаться ее дело, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы.
«
"Граждане, на 10 минут надо освободить первый этаж. Можете выйти на перекур или подняться на второй этаж", - сказал судебный пристав.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Источник: уехавший в зону СВО муж Блиновской намерен приезжать в Москву
17 апреля, 03:43
Суд в ближайшее время начнет предварительное слушание по делу, которое пройдет в закрытом режиме.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Вчера, 02:52
 
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