https://ria.ru/20240814/blinovskaja-1966163919.html
Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал
Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал - РИА Новости, 14.08.2024
Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал
Посетителей суда попросили покинуть этаж, чтобы провести "королеву марафонов" Елену Блиновскую в зал, где будет слушаться ее дело, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:51
2024-08-14T14:51
2024-08-14T17:39
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посетителей суда попросили покинуть этаж, чтобы провести "королеву марафонов" Елену Блиновскую в зал, где будет слушаться ее дело, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы. "Граждане, на 10 минут надо освободить первый этаж. Можете выйти на перекур или подняться на второй этаж", - сказал судебный пристав. Суд в ближайшее время начнет предварительное слушание по делу, которое пройдет в закрытом режиме. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html
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происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Посетителей суда попросили выйти, чтобы провести Блиновскую в зал
Посетителей Савеловского суда попросили покинуть этаж, чтобы провести Блиновскую
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Посетителей суда попросили покинуть этаж, чтобы провести "королеву марафонов" Елену Блиновскую в зал, где будет слушаться ее дело, передает корреспондент РИА Новости из Савеловского суда Москвы.
«
"Граждане, на 10 минут надо освободить первый этаж. Можете выйти на перекур или подняться на второй этаж", - сказал судебный пристав.
Суд в ближайшее время начнет предварительное слушание по делу, которое пройдет в закрытом режиме.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство - он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Сейчас находится в зоне СВО.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.