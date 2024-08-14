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На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.08.2024
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16:25 14.08.2024 (обновлено: 16:30 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/birzha-1966196440.html
На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке
На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.08.2024
На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:25
2024-08-14T16:30
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановили с 16:18 мск

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВ офисе группы "Московская Биржа ММВБ-РТС"
В офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В офисе группы "Московская Биржа ММВБ-РТС" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки.
"Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
 
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