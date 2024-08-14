https://ria.ru/20240814/birzha-1966196440.html
На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке
На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.08.2024
На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:25
2024-08-14T16:25
2024-08-14T16:30
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановили с 16:18 мск