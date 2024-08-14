https://ria.ru/20240814/birzha-1966196440.html

На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке

На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.08.2024

На Московской бирже приостановили торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:25

2024-08-14T16:25

2024-08-14T16:30

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143396/47/1433964727_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_8bc0fb55bb192b40931cc8a6b18b9fac.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 16.18 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сообщила биржа.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа