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Beeline cloud запустил академию "вАЙТИ"

Beeline cloud запустил академию "вАЙТИ" - РИА Новости, 14.08.2024

Beeline cloud запустил академию "вАЙТИ"

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил Академию "вАЙТИ" – образовательную платформу, созданную для подготовки специалистов в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:09

2024-08-14T11:09

2024-08-14T11:09

технологии

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил Академию "вАЙТИ" – образовательную платформу, созданную для подготовки специалистов в области ИТ и облачных технологий, сообщает пресс-служба компании.Данный проект направлен на развитие грамотности и повышение квалификации российских ИТ-специалистов в области облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности. В рамках Академии предлагаются курсы по самым актуальным направлениям, включая облачные технологии, DevOps и Kubernetes, управление данными, кибербезопасность и другие ключевые треки ИТ-индустрии, говорится в сообщении.Среди преимуществ Академии "вАЙТИ" называются современные программы обучения (курсы разрабатываются ведущими экспертами отрасли и обновляются в соответствии с последними тенденциями и технологиями), практическая направленность (в процессе обучения акцент делается на реальных задачах и кейсах, что позволяет применять полученные знания на практике), а также гибкость и доступность (обучение проходит в удобном формате, что позволяет совмещать его с работой и другими обязательствами)."Запуск Академии "вАЙТИ" – важный шаг для развития рынка облачных технологий. Мы стремимся не только предоставлять качественные облачные решения, но и содействовать развитию профессионалов, которые будут формировать будущее всей отрасли. Уже более 8 тысяч человек обучились по различным программам подготовки и количество регистраций на курсы продолжает расти", – отметила директор по маркетингу beeline cloud Юлия Гусарова, слова которой привели в пресс-службе.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLtWn6D4Wk

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, вымпелком, билайн