https://ria.ru/20240814/bespilotniki-1966207004.html
Над Брянской областью сбили пять беспилотников
Над Брянской областью сбили пять беспилотников - РИА Новости, 14.08.2024
Над Брянской областью сбили пять беспилотников
Пять БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:50
2024-08-14T16:50
2024-08-14T17:02
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пять БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.Позже министерство обороны РФ уточило, что украинские беспилотники были уничтожены "около 16.10 мск" в среду.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили пять беспилотников
Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили пять беспилотников