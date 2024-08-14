https://ria.ru/20240814/belorussiya-1966277460.html

Белоруссия заключила на форуме "Армия" контракты на 100 миллионов долларов

Белоруссия заключила на форуме "Армия" контракты на 100 миллионов долларов - РИА Новости, 14.08.2024

Белоруссия заключила на форуме "Армия" контракты на 100 миллионов долларов

Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках форума "Армия-2024" в России контракты на сумму более 100 миллионов долларов, сообщила... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T21:56

2024-08-14T21:56

2024-08-14T21:56

экономика

белоруссия

россия

форум "армия — 2024"

в мире

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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках форума "Армия-2024" в России контракты на сумму более 100 миллионов долларов, сообщила пресс-служба белорусского Госкомвоенпрома в Telegram-канале. "Сумма контрактов, подписанных белорусскими оружейниками, составила более 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении комитета. Подчеркивается, что "прошедший форум для белорусской оборонки стал продуктивной и эффективной площадкой делового общения: руководителями предприятий оружейной отрасли проведено более 200 переговоров, руководителем белорусской делегации, председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом, – свыше 20". "В рамках переговорного процесса заключены контракты, расширены кооперационные связи, реализован ряд совместных проектов, установлены деловые контакты с целью налаживания перспективного взаимодействия", - констатировали в комитете.

https://ria.ru/20240814/razrabotki-1966151962.html

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экономика, белоруссия, россия, форум "армия — 2024", в мире