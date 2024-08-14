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Белоруссия заключила на форуме "Армия" контракты на 100 миллионов долларов - РИА Новости, 14.08.2024
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21:56 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/belorussiya-1966277460.html
Белоруссия заключила на форуме "Армия" контракты на 100 миллионов долларов
Белоруссия заключила на форуме "Армия" контракты на 100 миллионов долларов - РИА Новости, 14.08.2024
Белоруссия заключила на форуме "Армия" контракты на 100 миллионов долларов
Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках форума "Армия-2024" в России контракты на сумму более 100 миллионов долларов, сообщила... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T21:56
2024-08-14T21:56
экономика
белоруссия
россия
форум "армия — 2024"
в мире
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках форума "Армия-2024" в России контракты на сумму более 100 миллионов долларов, сообщила пресс-служба белорусского Госкомвоенпрома в Telegram-канале. "Сумма контрактов, подписанных белорусскими оружейниками, составила более 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении комитета. Подчеркивается, что "прошедший форум для белорусской оборонки стал продуктивной и эффективной площадкой делового общения: руководителями предприятий оружейной отрасли проведено более 200 переговоров, руководителем белорусской делегации, председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом, – свыше 20". "В рамках переговорного процесса заключены контракты, расширены кооперационные связи, реализован ряд совместных проектов, установлены деловые контакты с целью налаживания перспективного взаимодействия", - констатировали в комитете.
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экономика, белоруссия, россия, форум "армия — 2024", в мире
Экономика, Белоруссия, Россия, Форум "Армия — 2024", В мире
Белоруссия заключила на форуме "Армия" контракты на 100 миллионов долларов

Предприятия Белоруссии заключили на форуме "Армия" контракты на 100 млн долларов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНа Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
На Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии подписали в рамках форума "Армия-2024" в России контракты на сумму более 100 миллионов долларов, сообщила пресс-служба белорусского Госкомвоенпрома в Telegram-канале.
"Сумма контрактов, подписанных белорусскими оружейниками, составила более 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении комитета.
Подчеркивается, что "прошедший форум для белорусской оборонки стал продуктивной и эффективной площадкой делового общения: руководителями предприятий оружейной отрасли проведено более 200 переговоров, руководителем белорусской делегации, председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом, – свыше 20".
"В рамках переговорного процесса заключены контракты, расширены кооперационные связи, реализован ряд совместных проектов, установлены деловые контакты с целью налаживания перспективного взаимодействия", - констатировали в комитете.
На форуме Армия показали высокотехнологичные разработки компаний Москвы - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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ЭкономикаБелоруссияРоссияФорум "Армия — 2024"В мире
 
 
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