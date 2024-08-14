https://ria.ru/20240814/belgorod-1966068458.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 14.08.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:40

2024-08-14T05:40

2024-08-14T05:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_719:97:2887:1316_1920x0_80_0_0_82232f78937b6f2405d93f82808a12cc.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 4.26 мск. Отменили угрозу в 5.33 мск. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия