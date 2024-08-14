https://ria.ru/20240814/bagreeva-1966047387.html

Мария Багреева: оборот столичной розницы в первом полугодии вырос на 8,6%

Мария Багреева: оборот столичной розницы в первом полугодии вырос на 8,6% - РИА Новости, 14.08.2024

Мария Багреева: оборот столичной розницы в первом полугодии вырос на 8,6%

МОСКВА, 14 августа - РИА Новости. Оборот московской розничной торговли в первом полугодии 2024 года достиг 3,47 триллиона рублей – рост в сопоставимых ценах... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:15

2024-08-14T09:15

2024-08-14T09:15

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мария багреева

москва

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МОСКВА, 14 августа - РИА Новости. Оборот московской розничной торговли в первом полугодии 2024 года достиг 3,47 триллиона рублей – рост в сопоставимых ценах составил порядка 8,6% к аналогичному периоду прошлого года, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Рост обеспечил главным образом непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 15,5% и составили 1,74 триллиона рублей. Наибольший рост показали магазины, торгующие косметикой и парфюмерией, одеждой, ювелирными изделиями, спортивными товарами, а также автосалоны. Потребительская активность в этом сегменте восстановилась, крупные ритейлеры отладили систему поставок, а продукцию ушедших с рынка компаний замещают отечественные бренды и торговые марки дружественных стран", – приводятся ее слова в пресс-службе департамента.Кроме того, оборот продовольственных товаров вырос на 2,5% – до 1,73 триллиона рублей, указала Багреева, добавив, что в общем обороте розницы России доля столицы в первом полугодии составила 13,4%.В сообщении уточняется, что за шесть месяцев 2024 года также отмечается увеличение посещаемости московских торговых центров, их трафик вырос на 2,7% относительно аналогичного периода 2023 года. Так, плотность потока посетителей в июне 2024 года в среднем составила 275 человек в сутки на одну тысячу квадратных метров, что на 5% выше показателя июня прошлого года. При этом рост обеспечивается преимущественно торговыми центрами малых форматов площадью до 40 тысяч "квадратов".

https://ria.ru/20240808/moskva-1964795467.html

https://ria.ru/20240802/bagreeva-1963549889.html

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