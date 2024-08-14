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Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим - РИА Новости, 14.08.2024
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Омская область
 
08:32 14.08.2024 (обновлено: 09:27 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/aviareysy-1966080163.html
Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим
Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим - РИА Новости, 14.08.2024
Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале выполнения авиарейса из Омска в Усть-Ишим. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T08:32
2024-08-14T09:27
омская область
омск
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале выполнения авиарейса из Омска в Усть-Ишим. Первый авиарейс "Омск - Усть-Ишим" уже осуществили из аэропорта "Омск Центральный". Ранее рейс осуществлялся до 90-х годов. "Вопрос о возрождении авиарейса поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно - трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам, с вылетом в 10.00 из Омска и в 14.00 из Усть-Ишима", - сообщил Хоценко. Билет на рейс стоит 2 741 рубль, с собой можно взять ручную кладь весом до 10 килограммов.
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омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиПервый рейс "Омск - Усть-Ишим" сегодня отправился из аэропорта "Омск Центральный"
Первый рейс Омск - Усть-Ишим сегодня отправился из аэропорта Омск Центральный - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Первый рейс "Омск - Усть-Ишим" сегодня отправился из аэропорта "Омск Центральный"
Читать ria.ru в
ОМСК, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале выполнения авиарейса из Омска в Усть-Ишим.
Первый авиарейс "Омск - Усть-Ишим" уже осуществили из аэропорта "Омск Центральный". Ранее рейс осуществлялся до 90-х годов.
«
"Вопрос о возрождении авиарейса поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно - трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам, с вылетом в 10.00 из Омска и в 14.00 из Усть-Ишима", - сообщил Хоценко.
Билет на рейс стоит 2 741 рубль, с собой можно взять ручную кладь весом до 10 килограммов.
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Омская областьОмскОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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