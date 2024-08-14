https://ria.ru/20240814/aviareysy-1966080163.html

Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим

Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим - РИА Новости, 14.08.2024

Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале выполнения авиарейса из Омска в Усть-Ишим. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:32

2024-08-14T08:32

2024-08-14T09:27

омская область

омск

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале выполнения авиарейса из Омска в Усть-Ишим. Первый авиарейс "Омск - Усть-Ишим" уже осуществили из аэропорта "Омск Центральный". Ранее рейс осуществлялся до 90-х годов. "Вопрос о возрождении авиарейса поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно - трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам, с вылетом в 10.00 из Омска и в 14.00 из Усть-Ишима", - сообщил Хоценко. Билет на рейс стоит 2 741 рубль, с собой можно взять ручную кладь весом до 10 килограммов.

https://ria.ru/20240610/investproekty-1952037196.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омск, омская область, виталий хоценко