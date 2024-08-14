Хоценко рассказал об открытии авиарейсов из Омска в Усть-Ишим
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиПервый рейс "Омск - Усть-Ишим" сегодня отправился из аэропорта "Омск Центральный"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Первый рейс "Омск - Усть-Ишим" сегодня отправился из аэропорта "Омск Центральный"
ОМСК, 14 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале выполнения авиарейса из Омска в Усть-Ишим.
Первый авиарейс "Омск - Усть-Ишим" уже осуществили из аэропорта "Омск Центральный". Ранее рейс осуществлялся до 90-х годов.
«
"Вопрос о возрождении авиарейса поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно - трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам, с вылетом в 10.00 из Омска и в 14.00 из Усть-Ишима", - сообщил Хоценко.
Билет на рейс стоит 2 741 рубль, с собой можно взять ручную кладь весом до 10 килограммов.