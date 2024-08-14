https://ria.ru/20240814/ataka-1966280706.html

СМИ: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение

СМИ: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 14.08.2024

СМИ: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение

Атака Украины на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение, так как она вынуждена публично поддерживать действия... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T22:30

2024-08-14T22:30

2024-08-14T22:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

джо байден

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Атака Украины на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение, так как она вынуждена публично поддерживать действия Киева несмотря на свои сомнения, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших американских чиновников. "Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", - говорится в публикации журнала. Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

россия

курская область

украина

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вооруженные силы украины, джо байден, россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, в мире