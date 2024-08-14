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СМИ: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 14.08.2024 (обновлено: 22:40 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ataka-1966280706.html
СМИ: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение
СМИ: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение - РИА Новости, 14.08.2024
СМИ: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение
Атака Украины на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение, так как она вынуждена публично поддерживать действия... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T22:30
2024-08-14T22:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
джо байден
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Атака Украины на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение, так как она вынуждена публично поддерживать действия Киева несмотря на свои сомнения, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших американских чиновников. "Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", - говорится в публикации журнала. Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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вооруженные силы украины, джо байден, россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, В мире
СМИ: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение

FP: атака ВСУ в Курской области ставит офис Байдена в неловкое положение

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Атака Украины на Курскую область поставила администрацию президента США Джо Байдена в неловкое положение, так как она вынуждена публично поддерживать действия Киева несмотря на свои сомнения, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших американских чиновников.
"Они (бои - ред.) поставили администрацию в неловкое положение, так как ей приходится публично поддерживать действия украинцев несмотря на внутренние сомнения по поводу конечного результата", - говорится в публикации журнала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДжо БайденРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВ мире
 
 
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