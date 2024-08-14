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На Авдеевском направлении уничтожили артиллерийские установки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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05:04 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/artilleriya-1966066617.html
На Авдеевском направлении уничтожили артиллерийские установки ВСУ
На Авдеевском направлении уничтожили артиллерийские установки ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
На Авдеевском направлении уничтожили артиллерийские установки ВСУ
Расчет самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил артиллерийские орудия ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:04
2024-08-14T05:04
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил артиллерийские орудия ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийские установки ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что "Гиацинт-С" выполнил наводку по полученным координатам и поразил район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 20 километров, уничтожив артиллерийские орудия. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов. "Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, таких же артиллеристов как мы стараемся подавлять. Но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника. У нас дальнобойное орудие, мы можем стрелять очень далеко. С воздушной разведкой работаем как в унисон, потому что они смотрят и корректируют нас", - рассказал командир орудия с позывным "Ян".
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
На Авдеевском направлении уничтожили артиллерийские установки ВСУ

МО: расчет гаубицы "Гиацинт-С" уничтожил артиллерийские орудия ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-С" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-С в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Военнослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-С" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 авг - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил артиллерийские орудия ВСУ на Авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Артиллерийский расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийские установки ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что "Гиацинт-С" выполнил наводку по полученным координатам и поразил район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 20 километров, уничтожив артиллерийские орудия. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов.
"Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, таких же артиллеристов как мы стараемся подавлять. Но и пехоте помогаем. В основном поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника. У нас дальнобойное орудие, мы можем стрелять очень далеко. С воздушной разведкой работаем как в унисон, потому что они смотрят и корректируют нас", - рассказал командир орудия с позывным "Ян".
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