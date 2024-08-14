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При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 14.08.2024
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинских войск поселка Александровка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:29
2024-08-14T18:29
2024-08-14T18:29
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинских войск поселка Александровка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Александровка: по улице Горького ранены женщина 1968 года рождения и мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны РФ. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя
При обстреле ВСУ донецкого поселка Александровка пострадали женщина и мужчина