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При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/aleksandrovka-1966248451.html
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 14.08.2024
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинских войск поселка Александровка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:29
2024-08-14T18:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинских войск поселка Александровка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Александровка: по улице Горького ранены женщина 1968 года рождения и мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны РФ. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240814/obstrel-1966103250.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Александровки в ДНР пострадали два мирных жителя

При обстреле ВСУ донецкого поселка Александровка пострадали женщина и мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинских войск поселка Александровка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Александровка: по улице Горького ранены женщина 1968 года рождения и мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 12.40 мск выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны РФ.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
ВСУ нанесли 30 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Вчера, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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