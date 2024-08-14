https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области

Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024

Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области

ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 15.08.2024

2024-08-14T20:29

2024-08-14T20:29

2024-08-15T02:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

украина

курская область

россия

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Они (ВСУ – ред.) не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен. И как раз вот этот факт и сыграл на том, что уже растянутые на хороший участок эти (украинские – ред.) силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, украинские войска в начале нападения на Курскую область колоннами заходили в Мартыновку, в каждой колонне примерно 10-15 единиц техники. "Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают. Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там "прибегает" какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться (на Украину – ред.), у них уже нет. То есть те люди, которые остались в живых, еще до сих пор живы, даже для того, чтобы они вернулись на своей техники, у них даже этой техники нет", - отметил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, украина, курская область, россия