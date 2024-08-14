https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области - РИА Новости, 15.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного... РИА Новости, 15.08.2024
2024-08-14T20:29
2024-08-14T20:29
2024-08-15T02:34
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Они (ВСУ – ред.) не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен. И как раз вот этот факт и сыграл на том, что уже растянутые на хороший участок эти (украинские – ред.) силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, украинские войска в начале нападения на Курскую область колоннами заходили в Мартыновку, в каждой колонне примерно 10-15 единиц техники. "Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают. Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там "прибегает" какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться (на Украину – ред.), у них уже нет. То есть те люди, которые остались в живых, еще до сих пор живы, даже для того, чтобы они вернулись на своей техники, у них даже этой техники нет", - отметил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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вооруженные силы украины, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, украина, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Украина, Курская область, Россия
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
Алаудинов: ВСУ не ждали, что РФ будет бороться до конца в Курской области
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости.
ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не станет отходить, заявил командир
спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Они (ВСУ – ред.) не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен. И как раз вот этот факт и сыграл на том, что уже растянутые на хороший участок эти (украинские – ред.) силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, украинские войска в начале нападения на Курскую область колоннами заходили в Мартыновку, в каждой колонне примерно 10-15 единиц техники.
"Они вот туда заезжали, а мы их уничтожаем, выбиваем, и они вот все равно напирают, напирают, напирают. Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там "прибегает" какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться (на Украину – ред.), у них уже нет. То есть те люди, которые остались в живых, еще до сих пор живы, даже для того, чтобы они вернулись на своей техники, у них даже этой техники нет", - отметил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.