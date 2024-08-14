https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966262049.html

Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию

Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию - РИА Новости, 14.08.2024

Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию

Перед украинскими войсками при нападении на российский регион стояла цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:55

2024-08-14T19:55

2024-08-14T20:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

белгородская область

апты алаудинов

нато

курская область

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Перед украинскими войсками при нападении на российский регион стояла цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос, как, по его мнению, нужно относиться к "вылазке" ВСУ в Курскую область.По словам Алаудинова, из прочитанного им документа следует, что руководство НАТО при принятии решения об этом нападении рассчитывало на то, что ВСУ смогут занять серьезную территорию вместе со многими стратегическими объектами, чтобы ставить условия России."То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

белгородская область

курская область

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вооруженные силы украины, россия, белгородская область, апты алаудинов, нато, курская область