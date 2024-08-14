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Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 14.08.2024 (обновлено: 20:04 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966262049.html
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию - РИА Новости, 14.08.2024
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию
Перед украинскими войсками при нападении на российский регион стояла цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:55
2024-08-14T20:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
апты алаудинов
нато
курская область
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Перед украинскими войсками при нападении на российский регион стояла цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос, как, по его мнению, нужно относиться к "вылазке" ВСУ в Курскую область.По словам Алаудинова, из прочитанного им документа следует, что руководство НАТО при принятии решения об этом нападении рассчитывало на то, что ВСУ смогут занять серьезную территорию вместе со многими стратегическими объектами, чтобы ставить условия России."То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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вооруженные силы украины, россия, белгородская область, апты алаудинов, нато, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Апты Алаудинов, НАТО, Курская область
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ при вторжении в Россию

Алаудинов: ВСУ ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области

© РИА НовостиАпты Алаудинов
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости
Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Перед украинскими войсками при нападении на российский регион стояла цель захватить стратегические объекты в Курской области и часть Белгородской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос, как, по его мнению, нужно относиться к "вылазке" ВСУ в Курскую область.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам Алаудинова, из прочитанного им документа следует, что руководство НАТО при принятии решения об этом нападении рассчитывало на то, что ВСУ смогут занять серьезную территорию вместе со многими стратегическими объектами, чтобы ставить условия России.
"То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьАпты АлаудиновНАТОКурская область
 
 
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