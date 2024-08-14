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Над Курской областью не была замечена авиация ВСУ, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:35 14.08.2024 (обновлено: 20:01 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966259067.html
Над Курской областью не была замечена авиация ВСУ, заявил Алаудинов
Над Курской областью не была замечена авиация ВСУ, заявил Алаудинов - РИА Новости, 14.08.2024
Над Курской областью не была замечена авиация ВСУ, заявил Алаудинов
Украинская авиация не была замечена в небе над Курской областью во время операции ВСУ, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:35
2024-08-14T20:01
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Украинская авиация не была замечена в небе над Курской областью во время операции ВСУ, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Насчет авиации хочу сказать, что работу авиации самой мы не заметили. Хотя несколько раз мы получали информацию о том, что в нашем направлении летят вертолеты. Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели для того, чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты", - сказал Алаудинов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, апты алаудинов
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Апты Алаудинов
Над Курской областью не была замечена авиация ВСУ, заявил Алаудинов

Алаудинов: в небе над Курской областью не была замечена украинская авиация

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Украинская авиация не была замечена в небе над Курской областью во время операции ВСУ, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Насчет авиации хочу сказать, что работу авиации самой мы не заметили. Хотя несколько раз мы получали информацию о том, что в нашем направлении летят вертолеты. Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели для того, чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты", - сказал Алаудинов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАпты Алаудинов
 
 
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