Над Курской областью не была замечена авиация ВСУ, заявил Алаудинов
Алаудинов: в небе над Курской областью не была замечена украинская авиация
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Украинская авиация не была замечена в небе над Курской областью во время операции ВСУ, заявил в эфире телеканала "Россия 1" командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Насчет авиации хочу сказать, что работу авиации самой мы не заметили. Хотя несколько раз мы получали информацию о том, что в нашем направлении летят вертолеты. Но как-то они до нас не долетели. Хотя мы, опять же, были очень рады и ждали, чтобы они прилетели для того, чтобы в нашей коллекции еще прибавились и вертолеты", - сказал Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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