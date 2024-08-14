https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область

Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область

Около 12 тысяч военнослужащих ВСУ заходили на территорию Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:29

2024-08-14T19:29

2024-08-14T20:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

владимир путин

россия

брянская область

апты алаудинов

валерий герасимов

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Около 12 тысяч военнослужащих ВСУ заходили на территорию Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Мы знаем, что количество вошедших на территорию (Курской области. — Прим. ред.), предположительно, около 12 тысяч человек. Надо отметить, что это <…> оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Их оттуда поснимали и бросили сюда", — сказал он.По словам Алаудинова, среди осуществивших вторжение военных были не только украинцы."Хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально. Везде слышалась польская, английская, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них уже уничтожена", — резюмировал генерал-майор.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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брянская область

суджанский район

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вооруженные силы украины, курская область, владимир путин, россия, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, суджанский район