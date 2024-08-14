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Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 14.08.2024 (обновлено: 20:39 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область
Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024
Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область
Около 12 тысяч военнослужащих ВСУ заходили на территорию Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:29
2024-08-14T20:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
владимир путин
россия
брянская область
апты алаудинов
валерий герасимов
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Около 12 тысяч военнослужащих ВСУ заходили на территорию Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Мы знаем, что количество вошедших на территорию (Курской области. — Прим. ред.), предположительно, около 12 тысяч человек. Надо отметить, что это &lt;…&gt; оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Их оттуда поснимали и бросили сюда", — сказал он.По словам Алаудинова, среди осуществивших вторжение военных были не только украинцы."Хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально. Везде слышалась польская, английская, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них уже уничтожена", — резюмировал генерал-майор.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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курская область
россия
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вооруженные силы украины, курская область, владимир путин, россия, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Владимир Путин, Россия, Брянская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Суджанский район
Алаудинов рассказал, сколько украинских военных заходили в Курскую область

Алаудинов: в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская бронетехника рядом с российско-украинской границей в Сумской области
Украинская бронетехника рядом с российско-украинской границей в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская бронетехника рядом с российско-украинской границей в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Около 12 тысяч военнослужащих ВСУ заходили на территорию Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы знаем, что количество вошедших на территорию (Курской области. — Прим. ред.), предположительно, около 12 тысяч человек. Надо отметить, что это <…> оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта. Их оттуда поснимали и бросили сюда", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
По словам Алаудинова, среди осуществивших вторжение военных были не только украинцы.
"Хочу отметить, что очень много было иностранцев изначально. Везде слышалась польская, английская, французская речь. Были темнокожие представители непонятно пока какой национальности. Но я так могу сказать, что большая часть из них уже уничтожена", — резюмировал генерал-майор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение.
По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 2300 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре ЗРК, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьВладимир ПутинРоссияБрянская областьАпты АлаудиновВалерий ГерасимовСуджанский район
 
 
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