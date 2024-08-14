https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966127830.html

Алаудинов обратился к Зеленскому после атаки ВСУ на Курскую область

Алаудинов обратился к Зеленскому после атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 14.08.2024

Алаудинов обратился к Зеленскому после атаки ВСУ на Курскую область

ВСУ задействовали свыше 11 тысяч военных в атаке на Курскую область, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:26

2024-08-14T12:26

2024-08-14T13:10

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ВСУ задействовали свыше 11 тысяч военных в атаке на Курскую область, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "Что я могу сказать Зеле просроченному... Ваши 11 600 или 11 900 человек и то количество танков и техники, которое было задействовано, задачу не выполнили", — сказал он. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240814/merkuris-1966120684.html

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в мире, апты алаудинов, курская область, вооруженные силы украины