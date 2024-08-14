Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке
Алаудинов: ВС России нанесли серьезный удар по ВСУ в курской Мартыновке
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Серьезный урон нанесен ВСУ в курской Мартыновке, через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
«
"Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. Они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение, логистические маршруты у них проходили через Мартыновку. Этот узел был одним из основных. На сегодняшний день они полностью остановлены, там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается", - сказал Алаудинов.
В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский"
13 августа, 16:04
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Американские СМИ одобрили нападение Украины на Россию
10 августа, 00:19