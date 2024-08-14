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Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке - РИА Новости, 14.08.2024
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11:37 14.08.2024 (обновлено: 14:53 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966115768.html
Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке
Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке - РИА Новости, 14.08.2024
Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке
Серьезный урон нанесен ВСУ в курской Мартыновке, через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области, заявил... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:37
2024-08-14T14:53
курская область
вооруженные силы украины
россия
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Серьезный урон нанесен ВСУ в курской Мартыновке, через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала."Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. Они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение, логистические маршруты у них проходили через Мартыновку. Этот узел был одним из основных. На сегодняшний день они полностью остановлены, там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается", - сказал Алаудинов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/reb-1965961580.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Брянская область, Происшествия
Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке

Алаудинов: ВС России нанесли серьезный удар по ВСУ в курской Мартыновке

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Серьезный урон нанесен ВСУ в курской Мартыновке, через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.
«
"Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. Они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение, логистические маршруты у них проходили через Мартыновку. Этот узел был одним из основных. На сегодняшний день они полностью остановлены, там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается", - сказал Алаудинов.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовБрянская областьПроисшествия
 
 
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