https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966115768.html

Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке

Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке - РИА Новости, 14.08.2024

Алаудинов заявил о серьезном уроне ВСУ в курской Мартыновке

Серьезный урон нанесен ВСУ в курской Мартыновке, через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области, заявил... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:37

2024-08-14T11:37

2024-08-14T14:53

курская область

вооруженные силы украины

россия

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Серьезный урон нанесен ВСУ в курской Мартыновке, через этот населенный пункт украинские войска планировали дальнейшее продвижение в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала."Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. Они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение, логистические маршруты у них проходили через Мартыновку. Этот узел был одним из основных. На сегодняшний день они полностью остановлены, там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается", - сказал Алаудинов.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/reb-1965961580.html

https://ria.ru/20240810/smi-1965316144.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, вооруженные силы украины, россия, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, происшествия