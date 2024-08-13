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Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.08.2024
Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении
Расчёт ЗРК "Оса – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА на авдеевском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:15
2024-08-13T05:15
2024-08-13T05:15
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ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Расчёт ЗРК "Оса – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА на авдеевском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса - АКМ" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили разведывательный беспилотник противника, осуществив воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от БПЛА ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров. "Зенитный ракетный комплекс "Оса" себя хорошо показывает в плане работы по малоразмерным летательным аппаратам, как "Фурия" и "Лелека". Не подводила ни разу, работы много, только ночью сбили четыре цели. Преимуществ много: дальность до 10 км, обучения расчета происходит быстро и легко", – рассказал начальник расчёта ЗРК "Оса" с позывным "Колибри".
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет ЗРК "Оса – АКМ" уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении