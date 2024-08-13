https://ria.ru/20240813/zrk-1965835798.html

Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.08.2024

Расчет ЗРК уничтожил беспилотник ВСУ на Авдеевском направлении

Расчёт ЗРК "Оса – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА на авдеевском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:15

2024-08-13T05:15

2024-08-13T05:15

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ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Расчёт ЗРК "Оса – АКМ" группировки войск "Центр" уничтожил разведывательный БПЛА на авдеевском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса - АКМ" группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили разведывательный беспилотник противника, осуществив воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от БПЛА ВСУ на авдеевском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров. "Зенитный ракетный комплекс "Оса" себя хорошо показывает в плане работы по малоразмерным летательным аппаратам, как "Фурия" и "Лелека". Не подводила ни разу, работы много, только ночью сбили четыре цели. Преимуществ много: дальность до 10 км, обучения расчета происходит быстро и легко", – рассказал начальник расчёта ЗРК "Оса" с позывным "Колибри".

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

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