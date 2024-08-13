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Журналистка из Суджи оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
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20:41 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zhurnalistka-1966032622.html
Журналистка из Суджи оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ
Журналистка из Суджи оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
Журналистка из Суджи оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ
Заместитель главного редактора газеты из города Суджа в Курской области, член Союза журналистов Инна Демьяненко оказалась в числе пропавших после наступления... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:41
2024-08-13T20:41
специальная военная операция на украине
воронежский государственный университет
алексей смирнов (политик)
суджа
владимир путин
курская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Заместитель главного редактора газеты из города Суджа в Курской области, член Союза журналистов Инна Демьяненко оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ, с ней нет связи с утра 6 августа, сообщили РИА Новости в министерстве информации региона. "В настоящее время нет данных о порядка 2 тысячах жителей курской области – это та цифра, которую врио губернатора Алексей Смирнов озвучил на совещании с президентом Владимиром Путиным. К сожалению, в числе этих людей оказалась Инна Демьяненко. У нас пока нет никакой информации о том, где она находится. Мы продолжаем поиски", - сообщил представитель министерства. По его словам, заместитель главного редактора газеты "Суджанские вести", как и коллеги, отработала 5 августа полный рабочий день и ушла домой. "События, которые произошли в Судже и Суджанской районе, начались в ночь на 6 августа. Соответственно, утром на работу сотрудники "Суджанских вестей" не вышли. То есть в последний раз коллеги видели Инну Демьяненко на работе накануне. В последний раз, как зафиксировано, она была в сети около семи часов утра 6 августа. С тех пор связаться с ней никому не удалось", - рассказал собеседник. Он добавил, что журналистка жила одна, из-за чего труднее выяснить, что с ней могло произойти. "Мы не хотим делать никаких выводов, но констатируем, что с тех пор она на связь не выходила", - подчеркнул собеседник. Председатель Союза журналистов Курской области Ольга Болдырева отметила в беседе с РИА Новости, что организация "формирует списки журналистов всех редакций из приграничных районов, чтобы понимать, чем можно помочь, и будет решать этот вопрос". Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет. В редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. Ответственный, компетентный и профессиональный специалист, коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость, отмечается на сайте Союза журналистов.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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суджа
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воронежский государственный университет, алексей смирнов (политик) , суджа, владимир путин, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежский государственный университет, Алексей Смирнов (политик) , Суджа, Владимир Путин, Курская область, Происшествия
Журналистка из Суджи оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ

Журналистка из Суджи Демьяненко оказалась среди пропавших после наступления ВСУ

© Фото : соцсетиЖурналистка Инна Демьяненко
Журналистка Инна Демьяненко - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : соцсети
Журналистка Инна Демьяненко. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Заместитель главного редактора газеты из города Суджа в Курской области, член Союза журналистов Инна Демьяненко оказалась в числе пропавших после наступления ВСУ, с ней нет связи с утра 6 августа, сообщили РИА Новости в министерстве информации региона.
"В настоящее время нет данных о порядка 2 тысячах жителей курской области – это та цифра, которую врио губернатора Алексей Смирнов озвучил на совещании с президентом Владимиром Путиным. К сожалению, в числе этих людей оказалась Инна Демьяненко. У нас пока нет никакой информации о том, где она находится. Мы продолжаем поиски", - сообщил представитель министерства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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По его словам, заместитель главного редактора газеты "Суджанские вести", как и коллеги, отработала 5 августа полный рабочий день и ушла домой.
"События, которые произошли в Судже и Суджанской районе, начались в ночь на 6 августа. Соответственно, утром на работу сотрудники "Суджанских вестей" не вышли. То есть в последний раз коллеги видели Инну Демьяненко на работе накануне. В последний раз, как зафиксировано, она была в сети около семи часов утра 6 августа. С тех пор связаться с ней никому не удалось", - рассказал собеседник.
Он добавил, что журналистка жила одна, из-за чего труднее выяснить, что с ней могло произойти. "Мы не хотим делать никаких выводов, но констатируем, что с тех пор она на связь не выходила", - подчеркнул собеседник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Председатель Союза журналистов Курской области Ольга Болдырева отметила в беседе с РИА Новости, что организация "формирует списки журналистов всех редакций из приграничных районов, чтобы понимать, чем можно помочь, и будет решать этот вопрос".
Согласно данным сайта Союза журналистов Курской области, Ирина Демьяненко в средствах массовой информации проработала более 30 лет. В редакции газеты "Суджанские вести" - с 1996 года. Закончила факультет журналистики Воронежского государственного университета. Ответственный, компетентный и профессиональный специалист, коллеги и читатели уважают её за правдивость и отзывчивость, отмечается на сайте Союза журналистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежский государственный университетАлексей Смирнов (политик)СуджаВладимир ПутинКурская областьПроисшествия
 
 
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