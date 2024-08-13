https://ria.ru/20240813/zelenskij-1965854780.html
Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР
Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР - РИА Новости, 13.08.2024
Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР
Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, сообщили в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:25
2024-08-13T09:25
2024-08-13T09:25
украина
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, сообщили в пресс-бюро СВР. "Глава киевского режима перешел к "лихорадочным действиям", поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР
СВР: Зеленский озабочен сохранением собственных властных позиций на Украине