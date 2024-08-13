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Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР - РИА Новости, 13.08.2024
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09:25 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zelenskij-1965854780.html
Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР
Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР - РИА Новости, 13.08.2024
Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР
Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, сообщили в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:25
2024-08-13T09:25
украина
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, сообщили в пресс-бюро СВР. "Глава киевского режима перешел к "лихорадочным действиям", поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий", - говорится в сообщении.
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украина, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР

СВР: Зеленский озабочен сохранением собственных властных позиций на Украине

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, сообщили в пресс-бюро СВР.
"Глава киевского режима перешел к "лихорадочным действиям", поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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УкраинаВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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