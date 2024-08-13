https://ria.ru/20240813/zelenskij-1965854780.html

Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР

Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР - РИА Новости, 13.08.2024

Зеленский перешел к лихорадочным действиям, заявили в СВР

Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, сообщили в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:25

2024-08-13T09:25

2024-08-13T09:25

украина

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, сообщили в пресс-бюро СВР. "Глава киевского режима перешел к "лихорадочным действиям", поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая срока его президентских полномочий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

украина

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире