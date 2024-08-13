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В регионах, где ввели режим КТО, усилили меры по защите населения

В регионах, где ввели режим КТО, усилили меры по защите населения - РИА Новости, 13.08.2024

В регионах, где ввели режим КТО, усилили меры по защите населения

В областях, где проводятся контртеррористические операции, усилены меры по защите населения, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:50

2024-08-13T11:50

2024-08-13T11:51

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

москва

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В областях, где проводятся контртеррористические операции, усилены меры по защите населения, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "НАК: в областях, где проводятся КТО, усилены меры по защите населения... По указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

россия

брянская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, брянская область, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность