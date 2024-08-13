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В регионах, где ввели режим КТО, усилили меры по защите населения
В регионах, где ввели режим КТО, усилили меры по защите населения - РИА Новости, 13.08.2024
В регионах, где ввели режим КТО, усилили меры по защите населения
В областях, где проводятся контртеррористические операции, усилены меры по защите населения, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:50
2024-08-13T11:50
2024-08-13T11:51
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
москва
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В областях, где проводятся контртеррористические операции, усилены меры по защите населения, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "НАК: в областях, где проводятся КТО, усилены меры по защите населения... По указанию председателя НАК в Курской, Белгородской и Брянской областях проводятся контртеррористические операции, введены соответствующие правовые режимы, принимаются меры по организации защиты граждан, предупреждения и пресечения терактов. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянская область, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В регионах, где ввели режим КТО, усилили меры по защите населения
НАК: в Курской, Белгородской, Брянской областях усилили меры по защите населения