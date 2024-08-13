https://ria.ru/20240813/zakharova-1965966997.html

Захарова дала обещание представительнице ЕС после ее слов об атаке ВСУ

Захарова дала обещание представительнице ЕС после ее слов об атаке ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024

Захарова дала обещание представительнице ЕС после ее слов об атаке ВСУ

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала напоминать представителю внешнеполитической службы ЕС Набиле Массрали ее слова о том, что Евросоюз не... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:12

2024-08-13T16:12

2024-08-13T17:01

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курская область

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мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала напоминать представителю внешнеполитической службы ЕС Набиле Массрали ее слова о том, что Евросоюз не комментирует события, в которых не участвует сам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Захарова напомнила о заявлении европейского дипломата о том, что союз не комментирует события в Курской области, поскольку "не принимает в них участия"."Гениальная Набила, запомните на будущее свои же слова: Евросоюз не комментирует то, в чем не участвует", — написала дипломат.Ранее Захарова призвала международные организации осудить террористические удары Киева по регионам России. Она подчеркнула, что МИД России решительно осуждает атаки ВСУ, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей.По словам Захаровой, киевский режим прекрасно понимает, что эти варварские акты не имеют никакого смысла с военной точки зрения, но продолжает отрабатывать "выданные своими хозяевами кредиты".

https://ria.ru/20240807/mid-1964683257.html

https://ria.ru/20240810/mid-1965427000.html

курск

россия

курская область

киев

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курск, евросоюз, в мире, россия, курская область, киев, мария захарова, вооруженные силы украины