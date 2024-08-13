https://ria.ru/20240813/zaes-1965983259.html

Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024

Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую в результате удара ВСУ градирню Запорожской АЭС и разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:08

2024-08-13T17:08

2024-08-13T17:08

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запорожская область

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую в результате удара ВСУ градирню Запорожской АЭС и разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства, сообщили в пресс-службе станции. "Сегодня по просьбе МАГАТЭ было организовано повторное посещение экспертами градирни Запорожской АЭС, пострадавшей в результате удара ВСУ 11 августа. Эксперты осмотрели разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства. Для этого они поднялись на площадку обслуживания градирни, находящуюся на высоте 15 метров", - говорится в сообщение, опубликованном в официальном Telegram-канале ЗАЭС. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20240813/magate-1965928303.html

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запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, россия