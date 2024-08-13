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Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zaes-1965983259.html
Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024
Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую в результате удара ВСУ градирню Запорожской АЭС и разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:08
2024-08-13T17:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую в результате удара ВСУ градирню Запорожской АЭС и разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства, сообщили в пресс-службе станции. "Сегодня по просьбе МАГАТЭ было организовано повторное посещение экспертами градирни Запорожской АЭС, пострадавшей в результате удара ВСУ 11 августа. Эксперты осмотрели разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства. Для этого они поднялись на площадку обслуживания градирни, находящуюся на высоте 15 метров", - говорится в сообщение, опубликованном в официальном Telegram-канале ЗАЭС. В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
https://ria.ru/20240813/magate-1965928303.html
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запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия
Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от пожара градирню ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую от удара ВСУ градирню ЗАЭС

© СоцсетиДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Соцсети
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели пострадавшую в результате удара ВСУ градирню Запорожской АЭС и разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства, сообщили в пресс-службе станции.
"Сегодня по просьбе МАГАТЭ было организовано повторное посещение экспертами градирни Запорожской АЭС, пострадавшей в результате удара ВСУ 11 августа. Эксперты осмотрели разрушенные в результате пожара сепарационные пластиковые устройства. Для этого они поднялись на площадку обслуживания градирни, находящуюся на высоте 15 метров", - говорится в сообщение, опубликованном в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". ЗАЭС работает штатно. Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме.
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Россия ожидает от МАГАТЭ политические оценки ситуации на Запорожской АЭС
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭРоссия
 
 
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