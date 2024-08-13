https://ria.ru/20240813/zaes-1965924169.html

Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для ЗАЭС

Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024

Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для ЗАЭС

Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для безопасной работы ЗАЭС в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявил РИА Новости и.о... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:03

2024-08-13T14:03

2024-08-13T14:03

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для безопасной работы ЗАЭС в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Между тем с технической точки зрения считаем необоснованным занижение значимости в заявлении гендиректора МАГАТЭ градирен для безопасной работы станции", - заявил РИА Новости Устинов . Все необходимые разъяснения относительно важности данных объектов для безопасной эксплуатации станции даже в режиме останова реакторов были даны гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачёвым, добавил и.о. постоянного представителя. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://radiosputnik.ru/20240812/zhurova-1965773386.html

https://ria.ru/20240813/aes-1965857778.html

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россия, запорожская область, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины