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Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для ЗАЭС
Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024
Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для ЗАЭС
Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для безопасной работы ЗАЭС в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявил РИА Новости и.о... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:03
2024-08-13T14:03
2024-08-13T14:03
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ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для безопасной работы ЗАЭС в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Между тем с технической точки зрения считаем необоснованным занижение значимости в заявлении гендиректора МАГАТЭ градирен для безопасной работы станции", - заявил РИА Новости Устинов . Все необходимые разъяснения относительно важности данных объектов для безопасной эксплуатации станции даже в режиме останова реакторов были даны гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачёвым, добавил и.о. постоянного представителя. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://radiosputnik.ru/20240812/zhurova-1965773386.html
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россия, запорожская область, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины
Россия считает необоснованным занижение значимости градирен для ЗАЭС
Устинов: РФ считает необоснованным занижение значимости градирен для работы ЗАЭС