https://ria.ru/20240813/zaderzhanie-1965896735.html
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО - РИА Новости, 13.08.2024
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО
УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:44
2024-08-13T12:44
2024-08-13T12:44
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
южный военный округ
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о Вооруженных силах РФ украинской стороне. Ранее ведомство сообщило, что в январе 2023 года жительница Ростова-на-Дону по заданию украинской стороны поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Данные она передала иностранной спецслужбе. На видео, которое есть в распоряжении агентства, силовики производят захват подозреваемой. После этого в ее квартире проводится обыск, в ходе которого оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны. В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии
УФСБ Ростовской области показало видео задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии на Украину.
2024-08-13T12:44
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, южный военный округ, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Вооруженные силы РФ
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО
ФСБ показало кадры обыска подозреваемой в передаче данных о ВС России Украине
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о Вооруженных силах РФ украинской стороне.
Ранее ведомство сообщило, что в январе 2023 года жительница Ростова-на-Дону по заданию украинской стороны поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Данные она передала иностранной спецслужбе.
На видео, которое есть в распоряжении агентства, силовики производят захват подозреваемой. После этого в ее квартире проводится обыск, в ходе которого оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны.
В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".