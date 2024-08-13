Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/zaderzhanie-1965896735.html
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО - РИА Новости, 13.08.2024
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО
УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:44
2024-08-13T12:44
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
южный военный округ
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965884952_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5054e14cab327ff439643005e6d9e85c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о Вооруженных силах РФ украинской стороне. Ранее ведомство сообщило, что в январе 2023 года жительница Ростова-на-Дону по заданию украинской стороны поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Данные она передала иностранной спецслужбе. На видео, которое есть в распоряжении агентства, силовики производят захват подозреваемой. После этого в ее квартире проводится обыск, в ходе которого оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны. В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
https://ria.ru/20240812/agent-1965686191.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии
УФСБ Ростовской области показало видео задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии на Украину.
2024-08-13T12:44
true
PT1M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965884952_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_783535e4230d9dee78acc2fc503d3af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, южный военный округ, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Южный военный округ, Вооруженные силы РФ
ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО

ФСБ показало кадры обыска подозреваемой в передаче данных о ВС России Украине

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о Вооруженных силах РФ украинской стороне.
Ранее ведомство сообщило, что в январе 2023 года жительница Ростова-на-Дону по заданию украинской стороны поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Данные она передала иностранной спецслужбе.
На видео, которое есть в распоряжении агентства, силовики производят захват подозреваемой. После этого в ее квартире проводится обыск, в ходе которого оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны.
В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Курганской области задержали украинского агента
Вчера, 13:07
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьРостов-на-ДонуЮжный военный округВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала