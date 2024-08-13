https://ria.ru/20240813/zaderzhanie-1965896735.html

ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО

ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО - РИА Новости, 13.08.2024

ФСБ опубликовала видео задержания бывшей сотрудницы части ЮВО

УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:44

2024-08-13T12:44

2024-08-13T12:44

происшествия

россия

ростовская область

ростов-на-дону

южный военный округ

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг - РИА Новости. УФСБ России по Ростовской области опубликовало видео задержания бывшей сотрудницы войсковой части Южного военного округа, подозреваемой в передаче данных о Вооруженных силах РФ украинской стороне. Ранее ведомство сообщило, что в январе 2023 года жительница Ростова-на-Дону по заданию украинской стороны поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Данные она передала иностранной спецслужбе. На видео, которое есть в распоряжении агентства, силовики производят захват подозреваемой. После этого в ее квартире проводится обыск, в ходе которого оперативники изъяли средства связи, использовавшиеся для контактов с представителем украинской стороны. В настоящее время подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".

https://ria.ru/20240812/agent-1965686191.html

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ростов-на-дону

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Задержание сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии УФСБ Ростовской области показало видео задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения о российской армии на Украину. 2024-08-13T12:44 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, южный военный округ, вооруженные силы рф