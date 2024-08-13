https://ria.ru/20240813/yaponiya-1965834721.html
Японский экс-дипломат назвал причину хаоса в мире
Японский экс-дипломат назвал причину хаоса в мире - РИА Новости, 13.08.2024
Японский экс-дипломат назвал причину хаоса в мире
Ошибки и образ мышления англосаксов – причина нынешнего хаоса в мире, срыва Стамбульских переговоров, об этом в интервью РИА Новости заявил Кадзухико Того -... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:55
2024-08-13T04:55
2024-08-13T04:55
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сша
япония
владимир путин
ёсиро мори
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ТОКИО, 13 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Ошибки и образ мышления англосаксов – причина нынешнего хаоса в мире, срыва Стамбульских переговоров, об этом в интервью РИА Новости заявил Кадзухико Того - бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между президентом Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также - при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году. Бывший высокопоставленный дипломат считает, что стратегия и просчеты США и Великобритании привели мир к тому состоянию, в котором он находится сейчас. "В апреле 2022 года было почти достигнуто прекращение войны на Стамбульских переговорах. Но эти соглашения разрушили США и Великобритания. Для них это было бы поражение, так как им не удалось ослабить Путина. Образ мыслей Америки и Великобритании, англосаксов – причина нынешнего мирового хаоса, хаоса украинского конфликта. В какой-то момент (Владимир – ред.) Зеленский изменил свою позицию и в обмен на жизни украинцев пообещал сражаться за идеалы неоконсерватизма, демократию и свободу. Два года идет война, которой могло бы не быть. Это трагедия. Она произошла из-за ошибочной политической цели Америки и Великобритании ослабить Путина", - считает Кадзухико Того. Он считает, что за срыв Стамбульских соглашений отвечают "(президент США Джо – ред.) Байден и (экс-премьер Британии Борис – ред.) Джонсон – это их вина и их ответственность". "Если посмотреть на стратегию Запада до сих пор, то создается впечатление, что над этой стратегией никто не думал ни одной минуты", - сказал Того. Бывший дипломат обращает внимание на то, что на Западе активно используется выражение о "неспровоцированной войне". "Используется клише, что Путин начал "неспровоцированную" войну. Чтобы сразу было понятно, что это зло. Это самое расхожее клише. Но для Путина это была спровоцированная война", - подчеркнул экс-дипломат. Он считает, что вооруженный конфликт, напротив, был спровоцирован нежеланием западных стран прислушаться к позиции России по вопросам безопасности и в отношении гарантий для русскоязычного населения Украины.
https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html
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в мире, великобритания, сша, япония, владимир путин, ёсиро мори, михаил горбачев
В мире, Великобритания, США, Япония, Владимир Путин, Ёсиро Мори, Михаил Горбачев
Японский экс-дипломат назвал причину хаоса в мире
Экс-глава департамента МИД Японии: ошибки англосаксов привели к хаосу в мире
ТОКИО, 13 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Ошибки и образ мышления англосаксов – причина нынешнего хаоса в мире, срыва Стамбульских переговоров, об этом в интервью РИА Новости заявил Кадзухико Того - бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии.
Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске
в 2001 году между президентом Владимиром Путиным
и японским премьер-министром Ёсиро Мори
, а также - при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева
в 1991 году.
Бывший высокопоставленный дипломат считает, что стратегия и просчеты США
и Великобритании
привели мир к тому состоянию, в котором он находится сейчас.
"В апреле 2022 года было почти достигнуто прекращение войны на Стамбульских переговорах. Но эти соглашения разрушили США и Великобритания. Для них это было бы поражение, так как им не удалось ослабить Путина. Образ мыслей Америки
и Великобритании, англосаксов – причина нынешнего мирового хаоса, хаоса украинского конфликта. В какой-то момент (Владимир – ред.) Зеленский изменил свою позицию и в обмен на жизни украинцев пообещал сражаться за идеалы неоконсерватизма, демократию и свободу. Два года идет война, которой могло бы не быть. Это трагедия. Она произошла из-за ошибочной политической цели Америки и Великобритании ослабить Путина", - считает Кадзухико Того.
Он считает, что за срыв Стамбульских соглашений отвечают "(президент США Джо – ред.) Байден и (экс-премьер Британии Борис – ред.) Джонсон – это их вина и их ответственность".
"Если посмотреть на стратегию Запада до сих пор, то создается впечатление, что над этой стратегией никто не думал ни одной минуты", - сказал Того.
Бывший дипломат обращает внимание на то, что на Западе активно используется выражение о "неспровоцированной войне".
"Используется клише, что Путин начал "неспровоцированную" войну. Чтобы сразу было понятно, что это зло. Это самое расхожее клише. Но для Путина это была спровоцированная война", - подчеркнул экс-дипломат.
Он считает, что вооруженный конфликт, напротив, был спровоцирован нежеланием западных стран прислушаться к позиции России
по вопросам безопасности и в отношении гарантий для русскоязычного населения Украины
.