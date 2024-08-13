https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html

Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО

Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 13.08.2024

Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО

Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО - квадроциклы, экипировку, сублимированную пищу, болотоходы и электромотоциклы, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:17

2024-08-13T17:17

2024-08-13T17:17

республика саха (якутия)

сахалинская область

айсен николаев

кубинка

форум "армия — 2024"

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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО - квадроциклы, экипировку, сублимированную пищу, болотоходы и электромотоциклы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в работе международного военно-технического форума "Армия-2024". Стенд Республики Саха (Якутия) организован научно-образовательным центром "Север", который объединил под своей эгидой 12 якутских предприятий. Все производители работают в тесной связи с воинскими частями, поэтому все образцы разрабатываются и обновляются с учетом боевого опыта. "С самого начала специальной военной операции в Якутии началась разработка и производство военного оборудования и техники, которую мы поставляем нашим бойцам. Мы по праву гордимся зарекомендовавшими себя на поле боя квадроциклами "Сокол" и экипировкой "Хоту-Тент". Сегодня мы представили широкий спектр продукции, которая поставляется нашим бойцам, начиная от сублимированной пищевой продукции, заканчивая новым болотоходом "Рысь" и электромотоциклом "Тимир Ат", - сказал Николаев. Отмечается, что производители Якутии представляют свою продукцию на форуме уже в третий раз, и с каждым годом количество участников растёт. В этом году в рамках форума представлены новинки от 15 предприятий и образовательных организаций республики. "На выставке демонстрируются получившие высокие оценки бойцов снегоболотоходы "Якт-Сокол" и "Рысь", а также новинки — элетромотоцикл "Тимир Ат", беспилотная платформа "ЯК-14М" для эвакуации раненых. Кроме того, представлены армейские печи от Якутского котлового завода, которые способны генерировать электроэнергию и заряжать любое устройство, БПЛА и антидронные разработки от якутских производителей и их коллег из Сахалинской области, партнеров по НОЦ "Север". Представлены также оптика и электронные прицелы, защитные, укрывные и маскировочные изделия, в том числе с защитой от тепловизоров от проектной компании НОЦ "Север" — "Север-Тент". Свои разработки, в том числе медицинского назначения, показывает Северо-Восточный федеральный университет, а Арктический государственный агротехнологический университет демонстрирует рационы питания и специальные продукты с повышенными питательными свойствами для военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964734347.html

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Артем Смирнов

сахалинская область, айсен николаев, кубинка, форум "армия — 2024"