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Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 13.08.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:17 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 13.08.2024
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО - квадроциклы, экипировку, сублимированную пищу, болотоходы и электромотоциклы, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:17
2024-08-13T17:17
республика саха (якутия)
сахалинская область
айсен николаев
кубинка
форум "армия — 2024"
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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО - квадроциклы, экипировку, сублимированную пищу, болотоходы и электромотоциклы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в работе международного военно-технического форума "Армия-2024". Стенд Республики Саха (Якутия) организован научно-образовательным центром "Север", который объединил под своей эгидой 12 якутских предприятий. Все производители работают в тесной связи с воинскими частями, поэтому все образцы разрабатываются и обновляются с учетом боевого опыта. "С самого начала специальной военной операции в Якутии началась разработка и производство военного оборудования и техники, которую мы поставляем нашим бойцам. Мы по праву гордимся зарекомендовавшими себя на поле боя квадроциклами "Сокол" и экипировкой "Хоту-Тент". Сегодня мы представили широкий спектр продукции, которая поставляется нашим бойцам, начиная от сублимированной пищевой продукции, заканчивая новым болотоходом "Рысь" и электромотоциклом "Тимир Ат", - сказал Николаев. Отмечается, что производители Якутии представляют свою продукцию на форуме уже в третий раз, и с каждым годом количество участников растёт. В этом году в рамках форума представлены новинки от 15 предприятий и образовательных организаций республики. "На выставке демонстрируются получившие высокие оценки бойцов снегоболотоходы "Якт-Сокол" и "Рысь", а также новинки — элетромотоцикл "Тимир Ат", беспилотная платформа "ЯК-14М" для эвакуации раненых. Кроме того, представлены армейские печи от Якутского котлового завода, которые способны генерировать электроэнергию и заряжать любое устройство, БПЛА и антидронные разработки от якутских производителей и их коллег из Сахалинской области, партнеров по НОЦ "Север". Представлены также оптика и электронные прицелы, защитные, укрывные и маскировочные изделия, в том числе с защитой от тепловизоров от проектной компании НОЦ "Север" — "Север-Тент". Свои разработки, в том числе медицинского назначения, показывает Северо-Восточный федеральный университет, а Арктический государственный агротехнологический университет демонстрирует рационы питания и специальные продукты с повышенными питательными свойствами для военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.
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сахалинская область, айсен николаев, кубинка, форум "армия — 2024"
Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Айсен Николаев, Кубинка, Форум "Армия — 2024"

Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО

© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
Якутия на форуме Армия представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО - квадроциклы, экипировку, сублимированную пищу, болотоходы и электромотоциклы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в работе международного военно-технического форума "Армия-2024".
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Стенд Республики Саха (Якутия) организован научно-образовательным центром "Север", который объединил под своей эгидой 12 якутских предприятий. Все производители работают в тесной связи с воинскими частями, поэтому все образцы разрабатываются и обновляются с учетом боевого опыта.
"С самого начала специальной военной операции в Якутии началась разработка и производство военного оборудования и техники, которую мы поставляем нашим бойцам. Мы по праву гордимся зарекомендовавшими себя на поле боя квадроциклами "Сокол" и экипировкой "Хоту-Тент". Сегодня мы представили широкий спектр продукции, которая поставляется нашим бойцам, начиная от сублимированной пищевой продукции, заканчивая новым болотоходом "Рысь" и электромотоциклом "Тимир Ат", - сказал Николаев.
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
Якутия на форуме Армия представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
Отмечается, что производители Якутии представляют свою продукцию на форуме уже в третий раз, и с каждым годом количество участников растёт. В этом году в рамках форума представлены новинки от 15 предприятий и образовательных организаций республики.
"На выставке демонстрируются получившие высокие оценки бойцов снегоболотоходы "Якт-Сокол" и "Рысь", а также новинки — элетромотоцикл "Тимир Ат", беспилотная платформа "ЯК-14М" для эвакуации раненых. Кроме того, представлены армейские печи от Якутского котлового завода, которые способны генерировать электроэнергию и заряжать любое устройство, БПЛА и антидронные разработки от якутских производителей и их коллег из Сахалинской области, партнеров по НОЦ "Север". Представлены также оптика и электронные прицелы, защитные, укрывные и маскировочные изделия, в том числе с защитой от тепловизоров от проектной компании НОЦ "Север" — "Север-Тент". Свои разработки, в том числе медицинского назначения, показывает Северо-Восточный федеральный университет, а Арктический государственный агротехнологический университет демонстрирует рационы питания и специальные продукты с повышенными питательными свойствами для военнослужащих", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
Якутия на форуме Армия представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
 
Республика Саха (Якутия)Сахалинская областьАйсен НиколаевКубинкаФорум "Армия — 2024"
 
 
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