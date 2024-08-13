https://ria.ru/20240813/vystavka-1965897193.html

Выставку братьев Маковских в Серпухове посетили более 47,5 тысячи гостей

Выставку братьев Маковских в Серпухове посетили более 47,5 тысячи гостей - РИА Новости, 13.08.2024

Выставку братьев Маковских в Серпухове посетили более 47,5 тысячи гостей

Более 47,5 тысячи человек побывали на выставке "Маковские. Константин и Владимир", которая закрылась 11 августа в Серпуховском историко-художественном музее,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:48

2024-08-13T12:48

2024-08-13T12:48

новости подмосковья

серпухов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 47,5 тысячи человек побывали на выставке "Маковские. Константин и Владимир", которая закрылась 11 августа в Серпуховском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма. Выставка открылась в конце декабря прошлого года. За эти месяцы произведения из собрания крупнейших федеральных музеев России и частных коллекций увидели свыше 47,5 тысячи человек. Более 830 билетов были куплены по "Пушкинской карте". В экспозиции было представлено 88 работ из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени А. С. Пушкина и других, а также из частных коллекций. Выставка собрала работы всех жизненных этапов братьев Маковских: Константина (1839-1915) и Владимира (1846-1920). Разделение экспозиции на две части, представляющие творческие линии каждого из братьев, дало зрителям возможность сравнить тематику их произведений, технику исполнения, философию творчества. Второе название выставки — "Живописное прочтение". Оно говорит о повествовательности образов, созданных художниками, а литературные цитаты из произведений XIX века, сопровождавшие картины, помогали зрителям глубже понять живописные произведения Маковских. В рамках выставочного проекта прошли лекции, кураторские экскурсии, мастер-классы и беседы для школьников. В министерстве культуры и туризма Подмосковья подчеркнули, что это первая экспозиция, развернутая в новом выставочном пространстве музея — бывшем "Каретном сарае" — объекте культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых. Его реставрация продолжалась с 2020 по 2023 годы. Здание, которое в XIX веке использовалось как хозяйственная постройка, приобрело исторический облик и стало еще одной достопримечательностью Серпухова.

https://ria.ru/20240809/krasnogorsk-1965155060.html

https://ria.ru/20240809/promyshlennost-1965273281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

серпухов, московская область (подмосковье)