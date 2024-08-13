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Свыше 120 тысяч семей из Подмосковья получили выплату на школьную форму
Свыше 120 тысяч семей из Подмосковья получили выплату на школьную форму - РИА Новости, 13.08.2024
Свыше 120 тысяч семей из Подмосковья получили выплату на школьную форму
Выплату на школьную форму в Подмосковье с начала года получили свыше 120 тысяч семей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:33
2024-08-13T13:33
2024-08-13T13:33
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людмила болатаева
социальные выплаты
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Выплату на школьную форму в Подмосковье с начала года получили свыше 120 тысяч семей, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "В Подмосковье с начала года выплату на школьную форму получили свыше 120 тысяч семей. В августе мы автоматически перечислили выплату на школьную форму 3 тысячи рублей, а многодетные с низкими доходами получили дополнительно еще по 7 тысяч рублей на каждого школьника. Особое внимание и поддержку уделяем семьям с детьми-инвалидами, им выплатили по 13 020 рублей", - рассказала Болатаева, слова контрой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. В ведомстве напомнили, что выплата предоставляется детям из многодетных семей и детям-инвалидам на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной или муниципальной образовательной организации региона.
https://ria.ru/20240812/vyplaty-1965700631.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Социальные выплаты