https://ria.ru/20240813/vsu-1965948161.html

В США рассказали, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ

В США рассказали, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024

В США рассказали, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ

Американский сенатор Линдси Грэм* во время визита в Киев заявил, что летчики стран НАТО в отставке могли бы управлять истребителями F-16, переданными Украине,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:12

2024-08-13T15:12

2024-08-13T15:24

в мире

киев

сша

украина

джо байден

дмитрий песков

нато

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_162:0:3072:1637_1920x0_80_0_0_152f4a16998ec120a83e45c100d8dab2.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* во время визита в Киев заявил, что летчики стран НАТО в отставке могли бы управлять истребителями F-16, переданными Украине, его слова приводит Newsweek."Таким образом, Киев сможет использовать F-16, переданные ранее союзниками, пока его пилоты проходят обучение", — сказал он.Грэм добавил, что собирается обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965895473.html

https://ria.ru/20240811/rossiya-1965512799.html

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, нато, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), f-16