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В США рассказали, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
В США рассказали, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
В США рассказали, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
Американский сенатор Линдси Грэм* во время визита в Киев заявил, что летчики стран НАТО в отставке могли бы управлять истребителями F-16, переданными Украине,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:12
2024-08-13T15:12
2024-08-13T15:24
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* во время визита в Киев заявил, что летчики стран НАТО в отставке могли бы управлять истребителями F-16, переданными Украине, его слова приводит Newsweek."Таким образом, Киев сможет использовать F-16, переданные ранее союзниками, пока его пилоты проходят обучение", — сказал он.Грэм добавил, что собирается обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.Ранее журнал The Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965895473.html
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в мире, киев, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, нато, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), f-16
В мире, Киев, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), F-16
В США рассказали, какая "помощь" может подоспеть к ВСУ
Сенатор Грэм предложил Киеву нанимать вышедших на пенсию пилотов НАТО