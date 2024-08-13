https://ria.ru/20240813/voronezh-1965840136.html

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2024

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T06:44

2024-08-13T06:44

2024-08-13T06:44

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 1.53 по мск, она продлилась около пяти часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность