https://ria.ru/20240813/vertolety-1965953534.html
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:31
2024-08-13T15:31
2024-08-13T15:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" с вертолета Ка-52 по разведанным целям в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве. "Получили задачу по уничтожению скопления живой силы противника. Вылетели на боевой, отработали НАРами С-8 и управляемыми ракетами типа "Вихрь". По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство", - приводит Минобороны слова летчика-штурмана вертолета Ка-52. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
2024-08-13T15:31
true
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность
Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области
Ка-52 ударили ракетами "Вихрь" по скоплению живой силы ВСУ в Курской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" с вертолета Ка-52 по разведанным целям в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве.
"Получили задачу по уничтожению скопления живой силы противника. Вылетели на боевой, отработали НАРами С-8 и управляемыми ракетами типа "Вихрь". По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство", - приводит Минобороны слова летчика-штурмана вертолета Ка-52.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.