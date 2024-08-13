https://ria.ru/20240813/vertolety-1965953534.html

Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области

Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:31

2024-08-13T15:31

2024-08-13T15:31

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" с вертолета Ка-52 по разведанным целям в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве. "Получили задачу по уничтожению скопления живой силы противника. Вылетели на боевой, отработали НАРами С-8 и управляемыми ракетами типа "Вихрь". По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство", - приводит Минобороны слова летчика-штурмана вертолета Ка-52. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары по силам ВСУ в Курской области Удары по силам ВСУ в Курской области 2024-08-13T15:31 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", безопасность