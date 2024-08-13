Рейтинг@Mail.ru
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:24 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/verkhnevolzhe-1965933427.html
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 13.08.2024
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Из Твери в Курскую область отправлено 20 тонн гуманитарного груза, собранного в рамках социальной акции "Тверская область – Курску", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:24
2024-08-13T14:24
тверская область
тверь
игорь руденя
гуманитарная помощь
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965932697_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_c4481c3f08ed8f9618990ba9c66b31ed.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Из Твери в Курскую область отправлено 20 тонн гуманитарного груза, собранного в рамках социальной акции "Тверская область – Курску", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Гумгруз сформирован по поручению губернатора Игоря Рудени при активном участии участии регионального правительства, управления МЧС, волонтеров штаба "Помощь Донбассу", жителей, организаций и предпринимательского сообщества Верхневолжья. В него вошли необходимые людям вещи: продукты питания и вода, детская одежда и коляски, лекарства, товары для школы, средства гигиены и многое другое, говорится в сообщении. Сбор необходимых вещей и продуктов для гумгруза стартовал 8 августа в областной столице. К акции "Тверская область – Курску" присоединился тверской штаб "Мы вместе" и муниципалитеты. Особое внимание при сборе гумгруза было уделено решению вопросов подготовки детей к школе, а также помощи людям в решении бытовых вопросов, актуальных при расселении и обустройстве. По поручению губернатора Игоря Рудени в области организована круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье. По единому телефону 122 (доб. 3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медицинской помощи и другие сведения. На "горячую линию", в том числе звонят неравнодушные жители, которые предлагают помощь и поддержку проживающим в Курской области, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240808/linija-1965038954.html
тверь
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965932697_293:0:2000:1280_1920x0_80_0_0_ee5afdbbec8c539ba7633a1b6ba9e838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, гуманитарная помощь, курская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Гуманитарная помощь, Курская область

Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВерхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Из Твери в Курскую область отправлено 20 тонн гуманитарного груза, собранного в рамках социальной акции "Тверская область – Курску", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Гумгруз сформирован по поручению губернатора Игоря Рудени при активном участии участии регионального правительства, управления МЧС, волонтеров штаба "Помощь Донбассу", жителей, организаций и предпринимательского сообщества Верхневолжья. В него вошли необходимые людям вещи: продукты питания и вода, детская одежда и коляски, лекарства, товары для школы, средства гигиены и многое другое, говорится в сообщении.
Горячая линия - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
"Горячая линия" для прибывших из Курской области заработала в Верхневолжье
8 августа, 20:01
Сбор необходимых вещей и продуктов для гумгруза стартовал 8 августа в областной столице. К акции "Тверская область – Курску" присоединился тверской штаб "Мы вместе" и муниципалитеты. Особое внимание при сборе гумгруза было уделено решению вопросов подготовки детей к школе, а также помощи людям в решении бытовых вопросов, актуальных при расселении и обустройстве.
По поручению губернатора Игоря Рудени в области организована круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье. По единому телефону 122 (доб. 3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медицинской помощи и другие сведения. На "горячую линию", в том числе звонят неравнодушные жители, которые предлагают помощь и поддержку проживающим в Курской области, напомнили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяГуманитарная помощьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала