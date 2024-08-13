Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВерхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Верхневолжье направило в Курскую область 20 тонн гуманитарного груза
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Из Твери в Курскую область отправлено 20 тонн гуманитарного груза, собранного в рамках социальной акции "Тверская область – Курску", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Гумгруз сформирован по поручению губернатора Игоря Рудени при активном участии участии регионального правительства, управления МЧС, волонтеров штаба "Помощь Донбассу", жителей, организаций и предпринимательского сообщества Верхневолжья. В него вошли необходимые людям вещи: продукты питания и вода, детская одежда и коляски, лекарства, товары для школы, средства гигиены и многое другое, говорится в сообщении.
Сбор необходимых вещей и продуктов для гумгруза стартовал 8 августа в областной столице. К акции "Тверская область – Курску" присоединился тверской штаб "Мы вместе" и муниципалитеты. Особое внимание при сборе гумгруза было уделено решению вопросов подготовки детей к школе, а также помощи людям в решении бытовых вопросов, актуальных при расселении и обустройстве.
По поручению губернатора Игоря Рудени в области организована круглосуточная "горячая линия" для жителей Курской области, которые прибыли в Верхневолжье. По единому телефону 122 (доб. 3) можно узнать информацию о размещении в регионе, оказании медицинской помощи и другие сведения. На "горячую линию", в том числе звонят неравнодушные жители, которые предлагают помощь и поддержку проживающим в Курской области, напомнили в пресс-службе.