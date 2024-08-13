https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965988787.html

Управление морской политики продумает защиту российских интересов в океане

Управление морской политики продумает защиту российских интересов в океане - РИА Новости, 13.08.2024

Управление морской политики продумает защиту российских интересов в океане

Управление по вопросам морской политики будет представлять президенту РФ предложения по обеспечению национальных интересов в мировом океане, следует из... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:24

2024-08-13T17:24

2024-08-13T17:24

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление по вопросам морской политики будет представлять президенту РФ предложения по обеспечению национальных интересов в мировом океане, следует из положения об управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными задачами управления являются: ...подготовка и представление президенту РФ предложений по вопросам, касающимся реализации национальной морской политики, обеспечения национальных интересов РФ в Мировом океане, развития морского потенциала РФ, осуществления морской деятельности РФ (далее - морская деятельность), развития судостроительного комплекса РФ (далее - судостроительный комплекс), а также участие по поручению президента РФ или руководителя администрации президента РФ в реализации указанных предложений", - говорится в документе. В числе основных функций управления - подготовка и представление президенту РФ и руководителю администрации президента материалов по вопросам, касающимся использования ресурсов и пространств Мирового океана, рационального использования водных биоресурсов территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, иных районов Мирового океана, освоение минеральных и углеводородных ресурсов Мирового океана и развития морских трубопроводных систем; развития российской научно-технической базы в сфере морской деятельности и морских научных исследований; защиты морской среды, соблюдения экологических требований при осуществлении морской деятельности.

https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965987693.html

https://ria.ru/20240813/arktika-1965987020.html

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владимир путин, россия, политика