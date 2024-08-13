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Управление по морской политике будет участвовать в подготовке идей для ВТС - РИА Новости, 13.08.2024
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17:13 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965985281.html
Управление по морской политике будет участвовать в подготовке идей для ВТС
Управление по морской политике будет участвовать в подготовке идей для ВТС - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике будет участвовать в подготовке идей для ВТС
Управление президента РФ по национальной морской политике будет участвовать в подготовке предложений по совершенствованию ВТС, следует из положения об... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:13
2024-08-13T17:13
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике будет участвовать в подготовке предложений по совершенствованию ВТС, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями Управления являются ... участие совместно с управлением президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса в подготовке предложений президенту РФ по совершенствованию порядка осуществления военно-технического сотрудничества в части, касающейся вопросов, относящихся к ведению Управления", - говорится в документе.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Управление по морской политике будет участвовать в подготовке идей для ВТС

Управление по морской политике будет участвовать в подготовке идей улучшения ВТС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкФрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота Адмирал Макаров - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров". Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление президента РФ по национальной морской политике будет участвовать в подготовке предложений по совершенствованию ВТС, следует из положения об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики.
Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Основными функциями Управления являются ... участие совместно с управлением президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса в подготовке предложений президенту РФ по совершенствованию порядка осуществления военно-технического сотрудничества в части, касающейся вопросов, относящихся к ведению Управления", - говорится в документе.
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