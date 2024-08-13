https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965983900.html

Управление по нацполитике будет информировать Морскую коллегию

Управление по нацполитике будет информировать Морскую коллегию - РИА Новости, 13.08.2024

Управление по нацполитике будет информировать Морскую коллегию

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление по вопросам национальной морской политики будет обеспечивать... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:09

2024-08-13T17:09

2024-08-13T17:09

николай патрушев

арктика

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление по вопросам национальной морской политики будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными задачами Управления являются... информационно-аналитическое сопровождение и организационное обеспечение работы Морской коллегии Российской Федерации", - говорится в документе. В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал, что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации. По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. Патрушев уточнял, что разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом президента.

https://ria.ru/20240813/sudostroenie-1965982597.html

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николай патрушев, арктика, россия, владимир путин, экономика