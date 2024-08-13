https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965983900.html
Управление по нацполитике будет информировать Морскую коллегию
Управление по нацполитике будет информировать Морскую коллегию - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по нацполитике будет информировать Морскую коллегию
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление по вопросам национальной морской политики будет обеспечивать... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:09
2024-08-13T17:09
2024-08-13T17:09
николай патрушев
арктика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление по вопросам национальной морской политики будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными задачами Управления являются... информационно-аналитическое сопровождение и организационное обеспечение работы Морской коллегии Российской Федерации", - говорится в документе. В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал, что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации. По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. Патрушев уточнял, что разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом президента.
https://ria.ru/20240813/sudostroenie-1965982597.html
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николай патрушев, арктика, россия, владимир путин, экономика
Николай Патрушев, Арктика, Россия, Владимир Путин, Экономика
Управление по нацполитике будет информировать Морскую коллегию
Управление по морской политике займется информсопровождением Морской коллегии
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление по вопросам национальной морской политики будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными задачами Управления являются... информационно-аналитическое сопровождение и организационное обеспечение работы Морской коллегии Российской Федерации", - говорится в документе.
В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал, что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации.
По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. Патрушев уточнял, что разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом президента.