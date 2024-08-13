https://ria.ru/20240813/unichtozhenie-1966012818.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинской "Тунгуски" под Курском

Минобороны показало кадры уничтожения украинской "Тунгуски" под Курском - РИА Новости, 13.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения украинской "Тунгуски" под Курском

Минобороны России опубликовало кадры, на которых барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил ЗРПК "Тунгуска" ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:29

2024-08-13T18:29

2024-08-13T18:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

валерий герасимов

брянская область

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры, на которых барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил ЗРПК "Тунгуска" ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена боевая машина ВСУ. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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Уничтожение украинской ЗРПК "Тунгуска" боеприпасом "Ланцет" в Курской области Уничтожение украинской ЗРПК "Тунгуска" боеприпасом "Ланцет" в Курской области 2024-08-13T18:29 true PT0M44S

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вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, курская область, россия, безопасность