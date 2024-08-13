https://ria.ru/20240813/unichtozhenie-1966012818.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской "Тунгуски" под Курском
Минобороны показало кадры уничтожения украинской "Тунгуски" под Курском - РИА Новости, 13.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинской "Тунгуски" под Курском
Минобороны России опубликовало кадры, на которых барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил ЗРПК "Тунгуска" ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:29
2024-08-13T18:29
2024-08-13T18:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
валерий герасимов
брянская область
курская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965990386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cac4ff6ebb1b92edd7d942ee8f182a8a.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры, на которых барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил ЗРПК "Тунгуска" ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" была выявлена боевая машина ВСУ. Обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
брянская область
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965990386_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_946296caf482a38de130801e489a9229.jpg
Уничтожение украинской ЗРПК "Тунгуска" боеприпасом "Ланцет" в Курской области
Уничтожение украинской ЗРПК "Тунгуска" боеприпасом "Ланцет" в Курской области
2024-08-13T18:29
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Брянская область, Курская область, Россия, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения украинской "Тунгуски" под Курском
Минобороны РФ показало кадры ликвидации "Ланцетом" "Тунгуски" ВСУ под Курском