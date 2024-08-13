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Украинцы не смогут получить права за рубежом, не встав на воинский учет
Украинцы не смогут получить права за рубежом, не встав на воинский учет - РИА Новости, 13.08.2024
Украинцы не смогут получить права за рубежом, не встав на воинский учет
Мужчины - граждане Украины, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:20
2024-08-13T21:20
2024-08-13T21:20
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мужчины - граждане Украины, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение кабмина. "Если в реестре военнообязанных "Оберег" отсутствует информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных, то он не сможет получить водительское удостоверение, находясь за границей, и свидетельство о регистрации транспортного средства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты". Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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украина, в мире
Украинцы не смогут получить права за рубежом, не встав на воинский учет
Украинцы не получат водительские права за границей, не встав на воинский учет
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мужчины - граждане Украины, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение кабмина.
"Если в реестре военнообязанных "Оберег" отсутствует информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных, то он не сможет получить водительское удостоверение, находясь за границей, и свидетельство о регистрации транспортного средства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты".
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.