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Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965955770.html
Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ
Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024
Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ
Владимир Зеленский атакой ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью для немецкого издания Focus... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:38
2024-08-13T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
курская область
украина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью для немецкого издания Focus. "Сигнал для союзников заключается в том, что они должны предусмотреть возможность сюрпризов с Зеленским. Это заставляет их более неохотно выдавать ему карт-бланши на использование дальнобойных систем вооружений", — говорится в публикации. По мнению Тиле, атака на Курскую область лишь ослабила ВСУ, потому что им пришлось перебрасывать резервы с других направлений. "Это очень важно, поскольку Украина и так испытывает нехватку хорошо оснащенного персонала.... Таким образом, ситуация с кадрами, которая и так была плохой, стала еще хуже", — отметил он. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965925428.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Курская область, Украина
Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ

Focus: Зеленский атакой ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью для немецкого издания Focus.

"Сигнал для союзников заключается в том, что они должны предусмотреть возможность сюрпризов с Зеленским. Это заставляет их более неохотно выдавать ему карт-бланши на использование дальнобойных систем вооружений", — говорится в публикации.
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По мнению Тиле, атака на Курскую область лишь ослабила ВСУ, потому что им пришлось перебрасывать резервы с других направлений.

"Это очень важно, поскольку Украина и так испытывает нехватку хорошо оснащенного персонала.... Таким образом, ситуация с кадрами, которая и так была плохой, стала еще хуже", — отметил он.

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКурская областьУкраина
 
 
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