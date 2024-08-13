https://ria.ru/20240813/ukraina-1965955770.html

Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ

Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024

Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ

Владимир Зеленский атакой ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью для немецкого издания Focus... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:38

2024-08-13T15:38

2024-08-13T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

курская область

украина

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью для немецкого издания Focus. "Сигнал для союзников заключается в том, что они должны предусмотреть возможность сюрпризов с Зеленским. Это заставляет их более неохотно выдавать ему карт-бланши на использование дальнобойных систем вооружений", — говорится в публикации. По мнению Тиле, атака на Курскую область лишь ослабила ВСУ, потому что им пришлось перебрасывать резервы с других направлений. "Это очень важно, поскольку Украина и так испытывает нехватку хорошо оснащенного персонала.... Таким образом, ситуация с кадрами, которая и так была плохой, стала еще хуже", — отметил он. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965925428.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965894477.html

курская область

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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, курская область, украина