Атака ВСУ на Курскую область стала сигналом для Запада, заявили в ФРГ
Focus: Зеленский атакой ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой ВСУ на Курскую область может отпугнуть союзников, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью для немецкого издания Focus.
"Сигнал для союзников заключается в том, что они должны предусмотреть возможность сюрпризов с Зеленским. Это заставляет их более неохотно выдавать ему карт-бланши на использование дальнобойных систем вооружений", — говорится в публикации.
"Сигнал для союзников заключается в том, что они должны предусмотреть возможность сюрпризов с Зеленским. Это заставляет их более неохотно выдавать ему карт-бланши на использование дальнобойных систем вооружений", — говорится в публикации.
По мнению Тиле, атака на Курскую область лишь ослабила ВСУ, потому что им пришлось перебрасывать резервы с других направлений.
"Это очень важно, поскольку Украина и так испытывает нехватку хорошо оснащенного персонала.... Таким образом, ситуация с кадрами, которая и так была плохой, стала еще хуже", — отметил он.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
"Это очень важно, поскольку Украина и так испытывает нехватку хорошо оснащенного персонала.... Таким образом, ситуация с кадрами, которая и так была плохой, стала еще хуже", — отметил он.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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