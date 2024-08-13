https://ria.ru/20240813/ubiystvo-1965971328.html
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве подростка и его отца
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве подростка и его отца - РИА Новости, 13.08.2024
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве подростка и его отца
Житель Кировской области заключен под стражу по делу об убийстве 16-летнего подростка и его отца, сообщило региональное следственное управление СК РФ в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:30
2024-08-13T16:30
2024-08-13T16:30
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Житель Кировской области заключен под стражу по делу об убийстве 16-летнего подростка и его отца, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. По версии следствия, 12 августа в одном из развлекательных заведений поселка Санчурска между местными жителями произошел конфликт. 45-летний подозреваемый сходил домой за ножом и, вернувшись к бару, нанес 39-летнему мужчине и его 16-летнему сыну ножевые ранения. От полученных травм они скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). "Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240518/arest-1946904808.html
кировская область
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кировской области заподозрили в убийстве подростка и его отца
Жителя Кировской области арестовали по делу об убийстве подростка и его отца