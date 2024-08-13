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В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам - РИА Новости, 13.08.2024
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09:55 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/turtsija-1965863800.html
В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам
В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам - РИА Новости, 13.08.2024
В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам
Турецкие правоохранители раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористическим организациям в мире, арестованы 11 человек, передал телеканал A... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:55
2024-08-13T09:55
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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Турецкие правоохранители раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористическим организациям в мире, арестованы 11 человек, передал телеканал A Haber. "В результате совместной операции Национальной разведывательной организации, жандармерии и Центра по реагированию на киберинциденты (USOM) была раскрыта сеть кибершпионажа, которая захватывала персональные данные и продавала их террористическим организациям по всему миру, 11 человек были арестованы", - говорится в сообщении телеканала. Было установлено, что сеть кибершпионажа, которая также имеет представительства за рубежом, передает личные данные, полученные из многих стран, всем, кто их запрашивает, в том числе и террористическим организациям. "В рамках операции члены организации были арестованы, а многие сайты были заблокированы. Работа над расследованием, в отношении которого действует режим секретности, продолжается, а изъятые данные продолжают тщательно анализироваться", - отмечается в сообщении телеканала.
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в мире, турция, технологии
В мире, Турция, Технологии
В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам

A Haber: в Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Турецкие правоохранители раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористическим организациям в мире, арестованы 11 человек, передал телеканал A Haber.
«
"В результате совместной операции Национальной разведывательной организации, жандармерии и Центра по реагированию на киберинциденты (USOM) была раскрыта сеть кибершпионажа, которая захватывала персональные данные и продавала их террористическим организациям по всему миру, 11 человек были арестованы", - говорится в сообщении телеканала.
Было установлено, что сеть кибершпионажа, которая также имеет представительства за рубежом, передает личные данные, полученные из многих стран, всем, кто их запрашивает, в том числе и террористическим организациям.
"В рамках операции члены организации были арестованы, а многие сайты были заблокированы. Работа над расследованием, в отношении которого действует режим секретности, продолжается, а изъятые данные продолжают тщательно анализироваться", - отмечается в сообщении телеканала.
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