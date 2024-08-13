В Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам
A Haber: в Турции раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористам
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Турецкие правоохранители раскрыли киберсеть, продающую персональные данные террористическим организациям в мире, арестованы 11 человек, передал телеканал A Haber.
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"В результате совместной операции Национальной разведывательной организации, жандармерии и Центра по реагированию на киберинциденты (USOM) была раскрыта сеть кибершпионажа, которая захватывала персональные данные и продавала их террористическим организациям по всему миру, 11 человек были арестованы", - говорится в сообщении телеканала.
Было установлено, что сеть кибершпионажа, которая также имеет представительства за рубежом, передает личные данные, полученные из многих стран, всем, кто их запрашивает, в том числе и террористическим организациям.
"В рамках операции члены организации были арестованы, а многие сайты были заблокированы. Работа над расследованием, в отношении которого действует режим секретности, продолжается, а изъятые данные продолжают тщательно анализироваться", - отмечается в сообщении телеканала.
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