https://ria.ru/20240813/terakty-1965883505.html
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов - РИА Новости, 13.08.2024
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов
В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:40
2024-08-13T11:40
2024-08-13T11:40
безопасность
россия
москва
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, москва, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Москва, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов
НАК: в 2024 году в России предотвратили 110 терактов