Рейтинг@Mail.ru
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/terakty-1965883505.html
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов - РИА Новости, 13.08.2024
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов
В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:40
2024-08-13T11:40
безопасность
россия
москва
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600740557_69:1:1027:540_1920x0_80_0_0_66cc887395e7d0c0a7c4d8e727b286bd.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600740557_90:0:1006:687_1920x0_80_0_0_2facbd7d12eb2deae0fd8f1400ffa667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, москва, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Москва, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В 2024 году в России предотвратили 110 терактов

НАК: в 2024 году в России предотвратили 110 терактов

© НАК РФКонтртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане
Контртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© НАК РФ
Контртеррористическая операция по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".
«
"С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане", - говорится в сообщении.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Вербовку в рунете ведут террористы и украинские спецслужбы, сообщил НАК
13 февраля, 11:55
 
БезопасностьРоссияМоскваНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала