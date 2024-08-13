https://ria.ru/20240813/terakty-1965883505.html

В 2024 году в России предотвратили 110 терактов

В 2024 году в России предотвратили 110 терактов - РИА Новости, 13.08.2024

В 2024 году в России предотвратили 110 терактов

В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:40

2024-08-13T11:40

2024-08-13T11:40

безопасность

россия

москва

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В 2024 году в России предотвращено 110 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html

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безопасность, россия, москва, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)